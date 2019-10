Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (2e à partir de la gauche), son homologue japonais Shinzo Abe (3e à partir de la gauche), lors de la cérémonie d'échange d'un mémorandums de coopération entre les deux pays dans le secteur de l'emploi. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du gouvernement japonais, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc va assister aux cérémonies d’intronisation de l’empereur japonais Naruhito, prévues les 22 et 23 octobre à Tokyo.



La présence du chef du gouvernement vietnamien à cet événement sera une illustration de l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique profond avec le Japon, ainsi que des avancées notables des relations bilatérales et de la volonté de Hanoï de développer de belles relations avec le nouvel empereur et la famille royale du Japon.



Le Vietnam et le Japon ont établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. En mars 2014, les deux pays ont établi un partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie.



Les relations vietnamo-japonaises sont actuellement dans leur meilleure période depuis l’établissement des liens diplomatiques. Les visites de haut niveau et les contacts entre les dirigeants des deux pays sont maintenus régulièrement. Les deux pays possèdent de nombreux mécanismes de coopération importants, dont le Comité de coopération Vietnam-Japon co-présidé par les deux ministres des Affaires étrangères, le Comité mixte sur le commerce, l’énergie et l’industrie, ainsi que le Dialogue agricole au niveau ministériel.



Le Japon est un partenaire économique de premer rang du Vietnam. Il est son plus grand bailleur d’aides publiques au développement (APD), son 2e investisseur étranger (selon les calculs cumulatifs) et son 4e partenaire commercial (2018). Au cours des neuf premiers mois 2019, les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 29,16 milliards de dollars, soit une hausse de 5,6% en un an.



Concernant les investissements, les calculs cumulatifs montrent qu’en septembre 2019, le Japon recensait près de 4.300 projets en vigueur au Vietnam, cumulant plus de 60,3 milliards de dollars. Il était au 2e rang parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam.



En janvier 2019, le Japon avait accordé au Vietnam des prêts d’un montant total de 2.578 milliards de yens, soit l’équivalent de 23,76 milliards de dollars. En 2018, les deux pays ont signé trois notes diplomatiques concernant des aides non remboursables d’une valeur totale de 34 millions de dollars.



Les deux pays ont signé plusieurs documents sur le développement de leur coopération dans l’agriculture, la résilience aux changements climatiques, l’emploi et l’éducation. Actuellement, les stagiaires vietnamiens sont les plus nombreux au Japon, avec quelque 160.000 personnes. Selon des données de juin 2018, plus de 80.600 étudiants vietnamiens suivaient des cursus au Japon, occupant la 2e place en termes de nombre dans ce pays. Le Japon soutient actuellement la construction d’une université Vietnam-Japon afin d’assister le Vietnam dans la formation de ressources humaines dans les secteurs des sciences et des technologies, de la gestion et des services.



Le Japon figure en outre parmi les principaux fournisseurs de touristes au Vietnam. En 2018, plus de 826.600 touristes japonais ont visité le Vietnam. Pendant les huit premiers mois 2019, ils ont été plus de 620.700, soit une hausse de 18,3% en variation annuelle.



La coopération décentralisée entre les deux pays se développe fortement. De nombreuses localités vietnamiennes et japonaises ont signé des conventions de coopération, telles que Ho Chi Minh-Ville – Osaka, Da Nang – Yokohama, Hanoï – Fukuoka, Dong Nai – Hyogo, Ba Ria-Vung Tau – Kawasaki, Phu Tho – Nara, Hue – Kyoto, Hung Yen – Kanagawa, Hai Phong – Niigata, Nam Dinh – Miyazaki, Quang Nam – Nagasaki, Can Tho – Hyogo…



La communauté vietnamienne au Japon comprend actuellement environ 330.000 personnes, qui vivent, travaillent ou suivent des cursus dans 47 préfectures japonaises, surtout Tokyo, Aichi, Saitama et Osaka. -VNA