Hanoi (VNA) – Le Vietnam pourra profiter de sa structure de sa population favorable pour promouvoir son développement économique et attirer les investissements étrangers, ont estimé certains médias internationaux la semaine dernière.

Travailleurs dans une usine électronique au Vietnam.Photo : VNA





Selon le Fonds des Nations Unies pour la population au Vietnam (UNFPA), la population du Vietnam atteindra bientôt 100 millions d’habitants, ce qui fera du Vietnam le 15e pays le plus peuplé du monde.

Selon Global Finance, la population vietnamienne est sur le point d’atteindre le cap impressionnant des 100 millions d’habitants. Une population nombreuse signifie un grand marché intérieur de consommation, une grande source de main-d’œuvre qualifiée et une destination attrayante pour les investissements étrangers.



Brian Lee Shun Rong, économiste chez le Maybank Investment Banking Group, Singapour a déclaré: "La bonne nouvelle est que le Vietnam devrait selon les Nations Unies maintenir sa structure démographique d’or jusqu’en 2029. Cela signifie que le Vietnam peut profiter d’une démographie favorable, au moins pendant plus de 20 ans pour stimuler sa croissance à long terme. Le Vietnam doit continuer à promouvoir l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, en tirant parti de sa grande source de main-d’œuvre pour stimuler sa productivité afin d’améliorer la position de son économie dans la chaîne de valeur mondiale".



Selon The Banker, le Vietnam connaît une augmentation des flux d’investissements directs étrangers, en particulier dans le secteur manufacturier grâce au changement des chaînes d’approvisionnement.



Partageant le même avis, Al Arabiya a déclaré que le Vietnam deviendra l’un des premiers bénéficiaires en 2023, lorsque l’industrie de fabrication de semi-conducteurs commencera à s’éloigner des pôles de production traditionnels.



"Le Vietnam est un modèle de stabilité. Le monde qui l’entoure est tendu, mais le Vietnam reste stable, sa croissance constante au cours de ces 30 dernières années est spectaculaire. C’est une destination d’investissement à ne pas manquer", a commenté Tristan Cotte, directeur général du groupe français ADIT.



Dans les dernières prévisions sur l’économie vietnamienne, la Banque asiatique de développement (BAD) prévoit que la croissance économique du Vietnam sera de 6,5% cette année et de 6,8% l’année prochaine, grâce à trois facteurs principaux: la détermination du gouvernement à débourser les investissements publics, la réorientation de la politique monétaire et les politiques de promotion de la consommation intérieure. Cependant, la BAD a également mis en garde contre les risques d’inflation externe, la liquidité du système bancaire et le ralentissement des dépenses sur les principaux marchés. – CPV/VNA