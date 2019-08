L'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève. Photo: VNA



Genève (VNA) - Depuis le 29 juillet, l'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, préside les séances plénières de la Conférence du désarmement (CD).

Le Vietnam assume la présidence de la Conférence du Désarmement du 24 au 28 juin et du 29 juillet au 18 août.

La séance tenue le 29 juillet a été consacrée au thème « Mettre fin à la course des armements et favoriser le désarmement ».

Prenant la parole, Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), a annoncé qu’à ce jour, le Traité avait été signé par 184 pays et ratifié par 164.

Au nom de la délégation vietnamienne, Duong Chi Dung a apprécié le rôle de la CD, forum multilatéral unique sur le désarmement nucléaire qui voit la participation de tous les États disposant d'armes nucléaires. Le Vietnam soutient les efforts de désarmement nucléaire via les mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux, a-t-il affirmé.

Le Vietnam est membre des Traités internationaux multilatéraux sur le désarmement nucléaire tels que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE ou CTBT), le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TPNW).

La délégation vietnamienne a appelé les autres pays à participer rapidement à ces traités et au renforcement de la coopération internationale pour une meilleure application de ces traités, et contribuer aux efforts communs pour mettre fin à la course aux armements nucléaires et promouvoir le désarmement nucléaire.

Saluant l'organisation de cette discussion par le Vietnam, les pays participants ont indiqué que le TICE était l'un des piliers fondamentaux des efforts de désarmement et de non-prolifération des armes nucléaires. Ils ont souligné que le TICE devrait entrer en vigueur le plus tôt possible, pour un monde sans armes nucléaires.

Le Vietnam continuera d'assumer la présidence de la CD jusqu'au 18 août. -VNA