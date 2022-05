Le porte-parole adjoint du ministère des AE, Doan Khac Viet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam partage la profonde préoccupation de la communauté internationale concernant la situation humanitaire en raison des récentes évolutions en Ukraine, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères (AE), Doan Khac Viet, lors d'une conférence de presse régulière du ministère vietnamien des AE, tenue le 12 mai à Hanoï.

Répondant à la question du journaliste de l'Agence vietnamienne d'information sur des informations détaillées sur une aide humanitaire de 500.000 dollars accordée du Vietnam à l'Ukraine, Doan Khac Viet a souligné qu'il faudrait mettre fin immédiatement au recours de la force, assurer la sécurité et la sûreté des civils, protéger les infrastructures essentielles, respecter et appliquer le droit international humanitaire, et faciliter l'accès humanitaire et l'évacuation des communautés expatriées en Ukraine, y compris la communauté vietnamienne.

"Le Vietnam soutient les activités humanitaires des pays, des Nations Unies et des partenaires internationaux pour soutenir les personnes touchées par la guerre en Ukraine. Dans cet esprit, en réponse à l'appel des Nations Unies, le Vietnam a décidé de contribuer 500.000 dollars, dont 100.000 dollars au Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), 100.000 dollars à l'Organisation mondiale de la santé, 100.000 dollars au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et 200.000 dollars à la Croix-Rouge ukrainienne, pour prendre part à la mise en œuvre d'activités d'aide humanitaire, soutenant les personnes touchées par le conflit en Ukraine ", a indiqué le porte-parole adjoint des AE, Doan Khac Viet. -VNA