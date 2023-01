Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam soutient l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en termes de nombre des membres permanents et non permanents, en tenant compte de la représentation équitable des groupes de nations, en particulier ceux sous-représentés.

C’est ce qu’a déclaré l'ambassadrice Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors de la première réunion du processus des négociations intergouvernementales (IGN) sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU lors de la 77e session de l'Assemblée générale de l’ONU, le 26 janvier à New York.

L'ambassadrice Nguyen Phuong Tra a également souligné l'amélioration de la méthode de travail du CSNU et la limitation de l'utilisation du droit de veto.

Elle a insisté sur l'importance des dialogues et des discussions sur le remaniement du Conseil dans le cadre de l'IGN, suggérant que ce processus soit mené de manière transparente, avec la participation de tous les membres, et sur la base du respect des intérêts des pays.

Les défis auxquels le monde est confronté sont également un moteur de changement, a déclaré la diplomate vietnamienne, proposant de promouvoir une réforme globale et profonde du Conseil afin que cet organe puisse s'acquitter de son importante responsabilité de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Lors de cette session, les membres de l'ONU ont tous souligné la nécessité de remanier le CSNU pour garantir la nature représentative, la démocratie, la transparence et l'efficacité, et refléter la réalité de la situation mondiale actuelle.-VNA