Hanoï (VNA) - Etant un membre actif et responsable du Partenariat dans la gestion environnementale des mers d'Asie de l'Est (PEMSEA) au niveau régional, le Vietnam soutient la participation aux négociations pour élaborer un Traité international pour lutter contre la pollution plastique.Lors du colloque intitulé "Coopération régionale vers un Traité international sur la pollution plastique" tenu le 26 juillet à Hanoï, le directeur adjoint de l'Administration de la mer et des îles du Vietnam (VASI), Truong Tri Duc, a affirmé que le colloque permettait à chaque pays d’échanger, de discuter et de se préparer au mieux au processus de négociation et d’élaboration du traité mondial.Organisé conjointement par la VASI et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'événement a réuni des représentants de 11 pays membres du PEMSEA et d'autres pays non membres.Ramla Khalidi, représentante du PNUD au Vietnam , a souligné le rôle central de la coopération dans la lutte contre le problème croissant de la pollution plastique.Mette Moglestue, ambassadrice adjointe de Norvège au Vietnam, a quant à elle souligné que les parties prenantes devaient convenir de différentes mesures pour l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production à la gestion des déchets. Le Traité devrait énoncer des obligations juridiquement contraignantes pour contribuer à réduire efficacement la pollution plastique.