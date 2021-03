L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a partagé ses inquiétudes quant à la montée de la violence en Afghanistan et a appelé les parties concernées à parvenir rapidement à un accord de cessez-le-feu à long terme, lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU, le 23 mars.

Lors de cette réunion sur la situation en Afghanistan et les activités de la Mission d'assistance des Nations Unies dans ce pays (MANUA), l'ambassadeur Dang Dinh Quy a réaffirmé le soutien de Hanoï au processus de paix dirigé et contrôlé par les Afghans et à la participation des femmes au processus de paix et au développement socio-économique.

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies a appelé la communauté internationale à accroître son soutien à l'Afghanistan dans la reconstruction et la réponse à l'insécurité alimentaire.

Le diplomate a en outre salué les efforts de l'ONU, des pays, des organisations régionales et des partenaires internationaux dans le renforcement du processus de paix et de développement en Afghanistan, ainsi que les activités de la MANUA et du Service de la lutte anti-mines des Nations Unies (SLAM) dans le règlement des défis humanitaires, dont le déminage et l'éducation aux risques liés aux mines.

Lors de la réunion, Mme Deborah Lyons, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afghanistan et cheffe de la MANUA, a souligné que sa Mission poursuivrait ses efforts pour promouvoir les négociations de paix et la coopération régionale. -VNA