La réunion ministérielle préparatoire sur le RCEP le 1novembre à Bangkok. Photo: asean .org

Bangkok (VNA) – Une réunion ministérielle préparatoire sur l'Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP) a eu lieu le 1er novembre à Bangkok afin d'accélérer la conclusion du RCEP et de préparer le 3e Sommet du RCEP prévu le 4 novembre.

Une délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh, y a participé.

Après la réunion tenue le même jour du Conseil de la Communauté économique de l’ASEAN, le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit, a souligné que l’ASEAN et six partenaires commerciaux restaient optimistes quant à la conclusion du RCEP.

Le RCEP est un projet d’accord de libre-échange entre les dix États membres de l’ASEAN et six partenaires : la Chine, le Japon, l’Inde, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les négociations sur le RCEP ont commencé en novembre 2012 et la signature était prévue avant 2015, mais le délai a été reporté plusieurs fois. Cet accord couvrira une zone de libre-échange d'environ 3,5 milliards d’habitants et représentant 30% du PIB mondial. -VNA