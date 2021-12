Le cycle de pourparlers sur le rétablissement de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, le 3 décembre. Photo : Xinhua/VNA



New York (VNA) - L'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires par intérim du Vietnam auprès des Nations unies, s’est dit encouragé par la reprise des négociations sur l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ces derniers temps.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité tenue le 14 décembre, le représentant vietnamien a affirmé la position constante du Vietnam en faveur de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, ainsi que du droit à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

L'ambassadeur Pham Hai Anh a réitéré le soutien du Vietnam à la mise en œuvre de l'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, appelant les parties concernées à les mettre en œuvre strictement et pleinement, à faire preuve de retenue et à s’abstenir de tout acte susceptible d’éroder la confiance et d’exacerber les tensions dans la région.

Le Vietnam se félicite et est disposé à contribuer aux efforts visant à créer un environnement favorable au dialogue et à la coopération aux forums internationaux, dont le Conseil de sécurité et le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique dont le Vietnam est membre, pour la paix, la stabilité et le développement au Moyen-Orient et dans le monde entier, a-t-il souligné. -VNA