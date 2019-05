Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a affirmé que le Vietnam soutenait activement et coopérait étroitement avec les pays de l’ASEAN pour mettre en œuvre les priorités fixées pour 2019 visant à édifier la Communauté de l’ASEAN durable, unifié et capable de s’adapter aux changements dans la région et le monde.

Le responsable vietnamien a participé à la réunion de consultation commune de l’ASEAN (JCM- Joint Consultative Meeting) et à la réunion des hauts officiels de l’ASEAN (SOM) qui ont eu lieu les 28 et 29 mai à Bangkok en Thaïlande. Il s’agit des rencontres périodiques des hauts officiels de l’ASEAN pour discuter des préparatifs du 34e Sommet de l’ASEAN en juin en Thaïlande.

Représentant le Vietnam, - pays coordinateur des relations ASEAN-Japon pour la période 2018-2021, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a annoncé et invité les pays de l’ASEAN à participer aux activités importantes co-présidées par le Vietnam et le Japon : le 34e Forum ASEAN-Japon et la réunion thématique sur les relations de coopération ASEAN-Japon pour la prospérité, selon l’initiative du Premier ministre japonais Shinzo Abe sur la « Journée de l’ASEAN-Japon au Vietnam ». Il a proposé des mesures pour améliorer l’efficacité des activités, des mécanismes et des forums de l’ASEAN.

Lors de ces réunions, les officiels aséaniens ont discuté des plans d’action, de l’agenda, des documents à être soumis au 34e Sommet de l’ASEAN. Les débats ont porté sur la coopération et les liens au sein du bloc, le renforcement des relations entre l’ASEAN et ses partenaires.

Ils ont estimé les résultats de coopération de l’ASEAN, avec l’organisation réussie de la conférence ministérielle de l’ASEAN sur les déchets maritimes et de la conférence spéciale des ministres de l’ASEAN sur le trafic d’animaux sauvages en Thaïlande. Ils ont reconnu les avancées dans le renforcement des liens et la réduction des écarts entre les pays aséaniens, soutenu le développement durable de la sous-région du Mékong. Ils ont convenu d’accélérer les efforts pour resserrer la coopération régionale, d’améliorer l’efficacité des activités du Secrétariat de l’ASEAN.

Ils ont aussi affirmé la nécessité de maintenir le rôle central de l’ASEAN, de promouvoir les relations égales, la coopération pour l’intérêt commun avec les partenaires et salué les propositions de coopération nouvelles dans les cadres du Sommet de l’Asie de l’Est, de la coopération ASEAN-Etats-Unis, ASEAN-Inde, ASEAN-Russie. Ils ont décidé de collaborer pour se préparer à la célébration des 30 ans des relations ASEAN-République de Corée vers la fin d’année. -VNA