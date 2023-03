Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023. Photo: VNA



New York (VNA) – Lors de la séance d'ouverture de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023, le 22 mars, le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha a souligné l'importance de l'établissement des normes éthiques concernant les ressources en eau, en particulier les eaux transfrontalières, selon les principes d'équité, d'égalité, de rationalité, de respect des droits et des intérêts des pays du bassin.



Dans son discours, Tran Hong Ha a fait part de ses préoccupations concernant le fait que près d'un tiers de la population mondiale vit dans des pays touchés par le manque d'eau. Selon lui, protéger les ressources en eau, c'est protéger la planète, protéger la vie humaine ainsi que les réalisations socio-économiques, les valeurs culturelles et historiques.



Soulignant que les ressources en eau étaient soumises à une pression sans précédent, le vice-Premier ministre vietnamien a appelé l'humanité à agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard.



L'agenda de l'eau doit être placé au premier plan du développement durable, a-t-il indiqué, avant d’insister sur la nécessité d'un cadre juridique mondial fondé sur les sciences pour orienter et coordonner les activités d'exploitation, d'utilisation durables et de restauration des ressources en eau.



Il est également important de former de toute urgence des centres scientifiques et technologiques mondiaux et régionaux sur l’eau, d’établir un réseau de surveillance et de développement des données sur l'eau, de planifier l'exploitation, l'utilisation et l'amélioration de la qualité de l'eau des fleuves transfrontaliers…