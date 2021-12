La flamme olympique est exposée au milieu de la Tour olympique de Pékin. Photo : Getty Images



New York (VNA) - Une résolution intitulée "Édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique" a été adoptée le 2 décembre par consensus et coparrainée par 173 États membres lors de la 76e Session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à New York.

Cette résolution appelle au respect de la Trêve olympique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing 2022 à partir de sept jours avant le début des Jeux Olympiques, le 4 février 2022, jusqu'à sept jours après les Jeux Paralympiques.

La ministre-conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné l’importance qu’attache le Vietnam à la promotion du sport, convaincu qu’il peut impulser un changement social positif à même de renforcer la paix et le développement durable. Le sport est aussi un facteur important de développement social et de progrès humain, a-t-elle dit, notant que les Jeux olympiques sont parmi les événements mondiaux les plus remarquables pour promouvoir la paix et le développement.

« L’esprit olympique est l’aspiration commune des peuples du monde car il favorise l’amitié, la paix et les échanges entre les pays, l’intégration des civilisations et la coexistence harmonieuse. », a affirmé la diplomate vietnamienne.

La représentante a encore salué la capacité unique qu’ont les Jeux olympiques d’unir des peuples du monde entier, sans distinction de culture, de religion et d’ethnicité. C’est dans cet esprit que le Vietnam accueillera les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est en 2022, a-t-elle assuré.

Le même jour, l’Assemblée générale a proclamé 2022, Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable. -VNA