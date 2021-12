Hanoï, 6 décembre (VNA) - Le Vietnam apprécie toujours ses relations d'amitié et sa coopération intégrale avec les Pays-Bas dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l’investissement, de la sécurité, de la défense, de la culture, de l'éducation, de l'agriculture et de l'adaptation au changement climatique, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une conversation téléphonique avec son homologue néerlandais Mark Rutte, le 6 décembre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Espérant que les Pays-Bas soutiendront le Vietnam dans la connexion de ses ports et zones industrielles avec l'Europe, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le parlement néerlandais à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



Le Premier ministre Mark Rutte, pour sa part, a salué les réalisations du Vietnam au cours du dernier temps, en particulier dans la prévention et le contrôle du COVID-19. Il a déclaré que les deux pays devraient travailler en étroite collaboration pour promouvoir le commerce et l'investissement pour la reprise et la croissance.



Les dirigeants des deux pays ont convenu que les programmes de coopération à venir comprendront un aménagement global de la région du delta du Mékong du Vietnam pour le développement durable en réponse au changement climatique vers 2030 et avec une vision à 2050 et un programme sur la transformation agricole durable dans le delta.

Ils ont également convenu de promouvoir le développement d'une économie circulaire et des énergies renouvelables pour servir les objectifs de croissance durable dans chaque pays et de maintenir des mécanismes d'échanges réguliers et des orientations de coopération concernant les ports maritimes, l'éducation et le tourisme.



Le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh a proposé aux Pays-Bas d'octroyer des bourses aux étudiants vietnamiens et de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne à étudier, travaillet et vivre là-bas.



Les deux Premiers ministres ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération entre les pays dans le cadre de leur partenariat stratégique sur la coopération en matière de l’adaptation au changement climatique, la gestion des eaux, l’agriculture durable, et la sécurité alimentaire et ont convenu de renforcer la coopération bilatérale public-privé, en se concentrant sur les secteurs de la force des Pays-Bas et de la demande du Vietnam.



Échangeant des points de vue sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les forums régionaux et multilatéraux, en particulier concernant la question de la Mer Orientale, ils ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans les eaux, régler les différends fondés sur le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir à l'élaboration d'un code de conduite pratique et efficace en Mer Orientale (COC).



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité son homologue néerlandais à se rendre à nouveau au Vietnam et l'invitation a été acceptée avec plaisir. Le Premier ministre Mark Rutte a déclaré qu'il espérait accueillir bientôt Pham Minh Chinh aux Pays-Bas pour une visite officielle dans un proche avenir.- VNA