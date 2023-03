Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (à droite) et le vice-président de LG Display, Kim Myoung Kyu. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam souhaite que le groupe sud-coréen LG continue d'accroître ses investissements dans la ville de Hai Phong et d'autres localités vietnamiennes, et aussi dans la construction d'un Centre de recherche et développement (R&D) sur son sol, a déclaré le vice-Premier ministre Tran Luu Quang lors de la réception le 31 mars à Hanoï du vice-président de la compagnie LG Display, Kim Myoung Kyu.Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié l'efficacité de l'investissement et des affaires du groupe LG en général et de la compagnie LG Display au Vietnam. Il a annoncé que le gouvernement vietnamien avait approuvé l'ajustement de la Planification générale de la ville de Hai Phong jusqu’en 2040, avec une vision à l'horizon de 2050. L'un des objectifs est de compléter le fonds foncier pour le développement industriel, créant ainsi des conditions favorables aux investisseurs, dont le groupe LG, pour qu'ils puissent élargir leur activités dans la ville.Pour sa part, le vice-président de LG Display, Kim Myoung Kyu, a remercié le gouvernement vietnamien, l'autorité de la ville de Hai Phong en particulier pour leur soutien à son groupe dans le processus de mise en œuvre des projets d'investissement et de maintien des activités au Vietnam.Selon le Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong, le groupe LG compte actuellement 7 projets dans la ville avec un capital total de plus de 7 milliards de dollars, sans compter plus de 50 entreprises sud-coréennes satellitaires cumulant un investissement total de près d'un milliard de dollars.En 2022, les entreprises du groupe LG ont réalisé une valeur d'exportation de 12,4 milliards de dollars, soit plus de 40% du chiffre d'affaires à l'export de la ville de Hai Phong, et créé l'emploi pour près de 40.000 travailleurs dans et hors de la ville.La République de Corée est le plus grand partenaire d'IDE du Vietnam avec un capital social total de près de 82 milliards de dollars. Les investissements sud-coréens sont versés dans 19 des 21 secteurs économiques et dans 59 des 63 villes et provinces du pays.-VNA