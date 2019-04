Photo d'illustration (Source: internet)



Hanoï, 25 avril (VNA) - Le Vietnam souhaite que les Etats-Unis et Cuba maintiennent des dialogues constructifs et coopératifs, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.Le Vietnam souhaite également que les deux pays recherchent des solutions à leurs différends et développent les relations bilatérales, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de la région, a-t-elle déclaré.Elle a fait cette déclaration à Hanoï le 25 avril, lors de la conférence de presse du ministère des AE, au cours de laquelle des journalistes ont cherché à connaître le commentaire du Vietnam sur l’augmentation de l’embargo américain contre Cuba.«La position constante du Vietnam est d’appuyer fermement les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies demandant aux États-Unis de mettre fin aux politiques et aux lois qui imposent un embargo économique, commercial et financier contre Cuba, notamment la dernière résolution de 2018 A/Res/73/8 avec 189 votes d'approbation,» la porte-parole a déclaré. -VNA