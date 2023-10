Le président de l’AN, Vuong Dinh Hue (droite) accueille le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Lors de son entretien à Hanoï avec le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, en visite officielle au Vietnam, Vuong Dinh Huê a confirmé que la Russie est toujours une priorité absolue dans la politique extérieure du Vietnam.



Il a indiqué que l’AN du Vietnam apprécie cette visite, qui contribue au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux organes législatifs en particulier et entre les deux pays en général.



Le plus haut dirigeant législatif a souligné que le Vietnam se souvenait et appréciait toujours l'aide précieuse de l'ex-Union soviétique et de la Russie au peuple vietnamien dans la lutte pour la libération nationale d’hier, ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement national. Hanoï, 15 octobre (VNA) - Le Vietnam souhaite toujours consolider et renforcer le partenariat stratégique intégral avec la Fédération de Russie à travers les principaux canaux du Parti, de l'Assemblée nationale (AN), du gouvernement et des échanges entre les peuples, a déclaré le 15 octobre le président de l’AN, Vuong Dinh Hue.Lors de son entretien à Hanoï avec le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, en visite officielle au Vietnam, Vuong Dinh Huê a confirmé que la Russie est toujours une priorité absolue dans la politique extérieure du Vietnam.Il a indiqué que l’AN du Vietnam apprécie cette visite, qui contribue au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux organes législatifs en particulier et entre les deux pays en général.Le plus haut dirigeant législatif a souligné que le Vietnam se souvenait et appréciait toujours l'aide précieuse de l'ex-Union soviétique et de la Russie au peuple vietnamien dans la lutte pour la libération nationale d’hier, ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement national.

Le président de l’AN, Vuong Dinh Hue (droite)accueille le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Il a souligné que le Vietnam appréciait le rôle des Partis politiques en Russie, ainsi que les réalisations et les résultats obtenus par la Fédération de Russie sous la direction du président Poutine.



Pour sa part, Viatcheslav Viktorovitch Volodine a souligné les bons progrès des relations entre le Vietnam et la Fédération de Russie et a confirmé que les deux pays entretiennent un partenariat stratégique intégral et peuvent être considérés comme des amis stratégiques. Il a souligné que le Vietnam appréciait le rôle des Partis politiques en Russie, ainsi que les réalisations et les résultats obtenus par la Fédération de Russie sous la direction du président Poutine.Pour sa part, Viatcheslav Viktorovitch Volodine a souligné les bons progrès des relations entre le Vietnam et la Fédération de Russie et a confirmé que les deux pays entretiennent un partenariat stratégique intégral et peuvent être considérés comme des amis stratégiques.

Il a suggéré que les deux parties recherchent de nouvelles formes de coopération pour développer davantage les relations bilatérales, notamment la coopération économique, commerciale et d'investissement.

Il a déclaré qu'à la Douma d'Etat de la Fédération de Russie, il y avait des représentants de cinq partis politiques, mais que tous les parlementaires souhaitaient et soutenaient le développement des liens de coopération avec le Vietnam.

Photo : VNA

Après avoir précisé qu'en 2019, il y avait environ 572.000 visiteurs russes au Vietnam, il a exprimé l'espoir que les deux parties créeraient des conditions favorables pour mener des activités d'échange, de visite et de voyage et rétabliraient bientôt ces chiffres après la pandémie de COVID-19.



Au cours des discussions, les deux dirigeants ont proposé de continuer à accroître les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux pour promouvoir de manière pratique et efficace les relations de coopération à travers tous les canaux, notamment ceux du Parti et de l’AN.



Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam soutenait la Russie dans la promotion de son rôle actif en Asie-Pacifique dans les processus et les questions régionales, ainsi que dans son rôle de pont pour promouvoir la coopération entre la Russie et les pays de l'ASEAN.



Les deux parties ont convenu de se coordonner dans des forums multilatéraux, au sein de l'ASEAN et des Nations Unies. Dans cet esprit, il a appelé la Russie à soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la résolution des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, à travers les liens avec la Russie, contribuant à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre rapide du Code de conduite en Mer Orientale.



Les deux dirigeants ont souligné la coordination active dans la mise en œuvre des accords et des résultats obtenus lors de la 24e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique.



Vuong Dinh Hue a proposé que la Fédération de Russie étudie et envisage de simplifier les procédures d'importation des produits agricoles et aquatiques vietnamiens, promouvoir les négociations et compléter l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU), dans le but d'augmenter la valeur des échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici 2030.



Les deux parties considèrent la coopération pétrolière, gazière et énergétique comme un pilier important du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie et ont hautement apprécié les résultats de la troisième réunion du Comité de coopération Vietnam-Russie en novembre 2022. Après avoir précisé qu'en 2019, il y avait environ 572.000 visiteurs russes au Vietnam, il a exprimé l'espoir que les deux parties créeraient des conditions favorables pour mener des activités d'échange, de visite et de voyage et rétabliraient bientôt ces chiffres après la pandémie de COVID-19.Au cours des discussions, les deux dirigeants ont proposé de continuer à accroître les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux pour promouvoir de manière pratique et efficace les relations de coopération à travers tous les canaux, notamment ceux du Parti et de l’AN.Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam soutenait la Russie dans la promotion de son rôle actif en Asie-Pacifique dans les processus et les questions régionales, ainsi que dans son rôle de pont pour promouvoir la coopération entre la Russie et les pays de l'ASEAN.Les deux parties ont convenu de se coordonner dans des forums multilatéraux, au sein de l'ASEAN et des Nations Unies. Dans cet esprit, il a appelé la Russie à soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la résolution des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, à travers les liens avec la Russie, contribuant à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre rapide du Code de conduite en Mer Orientale.Les deux dirigeants ont souligné la coordination active dans la mise en œuvre des accords et des résultats obtenus lors de la 24e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique.Vuong Dinh Hue a proposé que la Fédération de Russie étudie et envisage de simplifier les procédures d'importation des produits agricoles et aquatiques vietnamiens, promouvoir les négociations et compléter l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU), dans le but d'augmenter la valeur des échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici 2030.Les deux parties considèrent la coopération pétrolière, gazière et énergétique comme un pilier important du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie et ont hautement apprécié les résultats de la troisième réunion du Comité de coopération Vietnam-Russie en novembre 2022.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Vuong Dinh Hue a remercié la Fédération de Russie de continuer à accorder au Vietnam un millier de bourses chaque année et a recommandé de continuer à maintenir et à promouvoir des projets de coopération commune dans le domaine de la science et de la technologie.



Le Vietnam souhaite promouvoir la coopération dans l'enseignement professionnel, reprendre et conclure prochainement les négociations sur l'accord gouvernemental visant à attirer et organiser le recrutement de citoyens vietnamiens pour travailler dans la Fédération de Russie, en plus de promouvoir la coopération touristique, d'éliminer les difficultés liées à la réouverture des vols directs entre les capitales des deux pays, de promouvoir les échanges entre les deux peuples et la coopération entre les localités.

Vuong Dinh Huê a remercié et espéré que le Parlement et le gouvernement de la Fédération de Russie continueront à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse stabiliser sa vie, s'intégrer dans la communauté d'accueil et contribuer aux relations entre les deux pays.



Viatcheslav Viktorovitch Volodine a exprimé son soutien aux propositions de Vuong Dinh Hue sur la coopération bilatérale et a déclaré qu'il examinerait la question et la mettrait à l'ordre du jour afin d'apporter une contribution substantielle à la promotion des relations entre les deux pays et les deux peuples.



Concernant le conflit en Ukraine, Vuong Dinh Hue a exprimé son espoir que les parties recherchent des solutions diplomatiques et pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international et a affirmé que le Vietnam est disposé à contribuer activement au processus de réconciliation.



Les deux parties ont convenu que la coopération parlementaire constitue l'un des piliers importants de la relation de coopération entre les deux pays.



Vuong Dinh Huê a exprimé sa gratitude pour les contributions personnelles de la Douma d'État de la Fédération de Russie et de son président Viatcheslav Victorovitch Volodine à la promotion des relations bilatérales, notamment la coopération parlementaire.



Il a également remercié l'Assemblée nationale de la Fédération de Russie d'avoir envoyé une délégation de parlementaires pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée par l’AN à Hanoï, contribuant ainsi activement au succès global de l'événement. Vuong Dinh Hue a remercié la Fédération de Russie de continuer à accorder au Vietnam un millier de bourses chaque année et a recommandé de continuer à maintenir et à promouvoir des projets de coopération commune dans le domaine de la science et de la technologie.Le Vietnam souhaite promouvoir la coopération dans l'enseignement professionnel, reprendre et conclure prochainement les négociations sur l'accord gouvernemental visant à attirer et organiser le recrutement de citoyens vietnamiens pour travailler dans la Fédération de Russie, en plus de promouvoir la coopération touristique, d'éliminer les difficultés liées à la réouverture des vols directs entre les capitales des deux pays, de promouvoir les échanges entre les deux peuples et la coopération entre les localités.Vuong Dinh Huê a remercié et espéré que le Parlement et le gouvernement de la Fédération de Russie continueront à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse stabiliser sa vie, s'intégrer dans la communauté d'accueil et contribuer aux relations entre les deux pays.Viatcheslav Viktorovitch Volodine a exprimé son soutien aux propositions de Vuong Dinh Hue sur la coopération bilatérale et a déclaré qu'il examinerait la question et la mettrait à l'ordre du jour afin d'apporter une contribution substantielle à la promotion des relations entre les deux pays et les deux peuples.Concernant le conflit en Ukraine, Vuong Dinh Hue a exprimé son espoir que les parties recherchent des solutions diplomatiques et pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international et a affirmé que le Vietnam est disposé à contribuer activement au processus de réconciliation.Les deux parties ont convenu que la coopération parlementaire constitue l'un des piliers importants de la relation de coopération entre les deux pays.Vuong Dinh Huê a exprimé sa gratitude pour les contributions personnelles de la Douma d'État de la Fédération de Russie et de son président Viatcheslav Victorovitch Volodine à la promotion des relations bilatérales, notamment la coopération parlementaire.Il a également remercié l'Assemblée nationale de la Fédération de Russie d'avoir envoyé une délégation de parlementaires pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée par l’AN à Hanoï, contribuant ainsi activement au succès global de l'événement.

Nhập mô tả cho ảnh



En outre, il a demandé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement les lignes directrices établies par la Commission de coopération interparlementaire, le premier et le seul mécanisme de coopération interparlementaire à ce jour entre l'Assemblée nationale du Vietnam et un organe législatif étranger.



Les deux parties augmenteront les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés des commissions de l'Assemblée nationale, des groupes d'amitié parlementaires, des groupes de femmes parlementaires, des jeunes parlementaires... pour partager leurs expériences et améliorer la coordination et le soutien mutuel dans les relations multilatérales. forums, a-t-il ajouté.



Viatcheslav Viktorovitch Volodine a exprimé sa conviction que les relations entre les deux Assemblées nationales et les deux pays continueraient à se développer vers de nouveaux sommets et a déclaré qu'il ferait tout son possible pour promouvoir les relations entre les deux parties.



A cette occasion, Viatcheslav Viktorovitch Volodine a invité Vuong Dinh Hue à effectuer une visite officielle en Fédération de Russie et à co-présider la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire. Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a accepté l’invitation avec plaisir. - VNA En outre, il a demandé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement les lignes directrices établies par la Commission de coopération interparlementaire, le premier et le seul mécanisme de coopération interparlementaire à ce jour entre l'Assemblée nationale du Vietnam et un organe législatif étranger.Les deux parties augmenteront les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés des commissions de l'Assemblée nationale, des groupes d'amitié parlementaires, des groupes de femmes parlementaires, des jeunes parlementaires... pour partager leurs expériences et améliorer la coordination et le soutien mutuel dans les relations multilatérales. forums, a-t-il ajouté.Viatcheslav Viktorovitch Volodine a exprimé sa conviction que les relations entre les deux Assemblées nationales et les deux pays continueraient à se développer vers de nouveaux sommets et a déclaré qu'il ferait tout son possible pour promouvoir les relations entre les deux parties.A cette occasion, Viatcheslav Viktorovitch Volodine a invité Vuong Dinh Hue à effectuer une visite officielle en Fédération de Russie et à co-présider la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire. Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a accepté l’invitation avec plaisir. - VNA

source