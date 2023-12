Le président de la République, Vo Van Thuong (droite) et le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet. Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le Vietnam souhaite intensifier les relations d’amitié et la coopération intégrale avec le Cambodge, a affirmé le président de la République, Vo Van Thuong, en recevant lundi, 11 décembre, à Hanoï, le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet, en visite officielle au Vietnam.

Le président Vo van Thuong a félicité le Cambodge pour la tenue réussie du congrès extraordinaire du Parti du peuple cambodgien (CPP) et pour l'élection de Hun Manet au poste de vice-président du CPP.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours le processus de construction et de développement national du Cambodge et estimait que sous le bon règne du roi Norodom Sihamoni, la direction du Sénat et de l'Assemblée nationale et la gestion du gouvernement dirigé par le Premier ministre Hun Manet, le peuple cambodgien continuer à réaliser de nombreuses nouvelles réalisations dans la construction et le développement nationaux, contribuant ainsi à élever le rôle et la position du Cambodge sur la scène internationale.

Le chef de l’État vietnamien a demandé que le Cambodge à continue d'être attentive et de créer les conditions permettant à la communauté vietnamienne du Cambodge de faire des affaires, de vivre et de s'intégrer dans le pays. Il a souligné que les deux pays devaient poursuivre leurs efforts pour promouvoir la démarcation et le bornage des 16% restants de la frontière terrestre afin de continuer à construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement entre les deux pays.



Pour sa part, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a affirmé que sur la base des réalisations importantes de la coopération entre les deux pays, le Cambodge continuera à déployer des efforts pour promouvoir un développement de plus en plus profond des relations entre les deux pays.



Enfin, Vo Van Thuong et Hun Manet ont convenu d’approfondir la coopération multisectorielle vietnamo-cambodgienne, notamment dans la politique, la défense, la sécurité, les échanges entre les deux peuples, l’économie, le commerce, les sciences-technologies, le tourisme, la culture, l’éducation et la formation pour améliorer la qualité de la ressource humaine sans négliger la sensibilisation des deux peuples notamment les jeunes sur les traditions, l’attachement, et les acquis des relations d’amitié et de coopération intégrale Vietnam-Cambodge.

Le président Vo Van Thuong a également réitéré ses invitations au roi Norodom Sihamoni et à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk à se rendre prochainement au Vietnam et a proposé au Premier ministre cambodgien de transmettre ses salutations au roi, à la reine mère et aux autres hauts dirigeants du Cambodge.-VNA