Singapour (VNA) – La vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Thi Bich Ngoc a déclaré vendredi 2 juillet lors de l’événement virtuel FYIstival The ASEAN Edition que le gouvernement et les entreprises vietnamiennes apprécient hautement les investisseurs singapouriens.

Singapour est toujours un partenaire commercial et d'investissement de premier plan du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam veut continuer à coopérer avec les entreprises singapouriennes pour investir dans les secteurs et domaines correspondant à ses priorités, notamment le numérique, l’innovation et la créativité, et l’économie numérique, a-t-elle indiqué, ajoutant que plusieurs centres financiers sont en cours de construction pour attirer les entreprises singapouriennes.Le Vietnam est actuellement une destination d’investissement de plus de 140 pays et territoires. Troisième investisseur au Vietnam, Singapour s’est hissé à la première place au cours des six premiers mois de 2021 avec 5,64 milliards de dollars de capitaux enregistrés.Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations de coopération économique étroites avec un cadre juridique complet créé par les accords bilatéraux et multilatéraux, créant un mécanisme favorable permettant aux entreprises de rechecher des opportunités d’affaires.Dô Nhât Hoàng, directeur du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement, a présenté les grandes lignes de la réglementation sur l’investissement étranger du Vietnam, notamment les contenus principaux de la Loi sur l’investissement (en vigueur le 1er janvier 2020) et les incitations pour les investisseurs étrangers.Les réductions ou exemptions des impôts sont mises en place pour les investisseurs et entreprises ayant de grands projets d’investissement, utilisant des technologies sophistiquées et opérant en ligne avec la stratégie de développement économique du Vietnam.L’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a également déclaré que l’éducation et la formation, les fintech, les portefeuilles électroniques, le commerce électronique... sont riches en opportunités pour les investisseurs singapouriens.Lors de cet événement, des représentants de plusieurs entreprises des deux pays tels que NOVA Group (Vietnam), GUAVA Group (Singapour), UOB Bank Vietnam, etc. ont également fait part de leurs expériences et opportunités d’investissement à l’avenir. – VNA