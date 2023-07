Le président Vo Van Thuong (gauche) et le président de la Chambre des députés italienne Lorenzo Fontana. Photo : VNA



Rome (VNA) - Le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l'Italie en tant que son partenaire important en Europe et était déterminé à travailler avec les hauts dirigeants italiens pour approfondir le partenariat stratégique, y compris les relations entre les deux organes législatifs.Le chef de l’Etat vietnamien, en visite d’Etat en Italie, a rencontré le 26 juillet le président de la Chambre des députés italienne Lorenzo Fontana . Le dirigeant italien a affirmé que la visite était un événement important dans les relations entre le Vietnam et l'Italie alors que les deux pays célébraient le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de l'établissement du du partenariat stratégique.Il a hautement apprécié les relations de coopération entre le Parlement italien et l'Assemblée nationale du Vietnam ces dernières années et convenu de promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs à travers la multiplication des échanges de délégations, de soutenir le rôle du Vietnam en tant que pont pour promouvoir les relations entre le Parlement italien et le Conseil de l'Union parlementaire de l'ASEAN.Vo Van Thuong a suggéré aux deux parties de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, de promouvoir les piliers économiques et commerciaux, d'élargir les liens culturels et éducatifs et de promouvoir la coopération décentralisée et les échanges entre les deux peuples.Lorenzo Fontana a estimé que la ratification par le Parlement italien de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) à l'occasion de cette visite du président vietnamien contribuait à faciliter la coopération en matière d'investissement entre les deux parties.Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à promouvoir la coopération dans des domaines potentiels tels que la défense - la sécurité, les sciences - les technologies.Lorenzo Fontana a affirmé envoyer une délégation de jeunes parlementaires à la Conférence mondiale des jeunes parlementaires prévue au Vietnam en septembre, dans l'espoir de conclure un accord de coopération plus étroit avec l'Assemblée nationale du Vietnam.A cette occasion, Vo Van Thuong a transmis le message du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue invitant Lorenzo Fontana à se rendre au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec joie. - VNA