Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Concernant l'enquête américaine sur certains produits du bois importés du Vietnam, l'industrie de la production et de la transformation du bois doit fabriquer de plus en plus d'articles de manière prudente pour montrer aux autres pays que le Vietnam s'oriente vers la transparence dans le commerce et est un partenaire fiable.

C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh lors d'une conférence-bilan préliminaire organisée récemment par l'Administration des forêts du Vietnam.

Le vice-ministre Le Quoc Doanh a averti que les barrières commerciales affecteraient directement les exportations vietnamiennes de produits en bois. Aussi l'Administration des forêts du Vietnam doit-elle élaborer des scénarios pour faire face aux difficultés.

En outre, il faut s'intéresser au boisement et faire de la sylviculture un grand secteur économique. Il s'agit d'une tâche à la fois immédiate et à long terme, associée à la mise en œuvre du projet de plantation d'un milliard d'arbres pour la période 2021-2025.

Les États-Unis, le Japon, la Chine, l'UE et la République de Corée sont les 5 plus importants marchés à l'export pour le bois et les produits forestiers vietnamiens avec 7,68 milliards de dollars, représentant 89% des exportations de tout le secteur.

Au 1er semestre, les exportations de bois et produits forestiers sont estimées à 8,71 milliards de dollars, en hausse de 61,6% en glissement annuel. Le bois brut a atteint 1,76 milliard de dollars (+23,6%), les produits en bois, 6,35 milliards de dollars (+75,4%) et les produits forestiers non ligneux 600 millions (+72,9%).

Selon Bui Chinh Nghia, directeur général adjoint de l'Administration nationale des forêts, le chiffre d'affaires des exportations de bois et produits forestiers en 2021 devrait atteindre plus de 15,5 milliards de dollars, soit une hausse de 17% par rapport à 2020.

Concernant le reboisement, au 23 juin 2021, le pays a planté 108.258 hectares soit 41,63 % du plan 2021 et 22 % de plus qu'à la même période de 2020. -VNA