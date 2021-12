Hanoi (VNA) – Le Vietnam proteste contre les cyberattaques sous toutes leurs formes et reste prêt à coopérer avec la communauté internationale sur cette question, a déclaré 9 décembre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Le Vietnam a multiplié ces derniers temps ses efforts en matière de lutte contre les cyberattaques. Photo d'illustration: VNA

À propos des informations selon lesquelles les récentes cyberattaques ciblent les sites Web des agences gouvernementales des pays, la diplomate a souligné que dans la situation actuelle, la garantie de la sécurité et de la sûreté de l’information est très importante et indispensable pour tous les pays.Conscient de cela, le gouvernement vietnamien a publié nombre de politiques et de directives et pris des mesures spécifiques pour assurer la sécurité et la sûreté des informations, contribuant ainsi à protéger la souveraineté nationale sur le cyberespace, a-t-elle déclaré.La porte-parole a ajouté que le gouvernement vietnamien a également mis en place des agences spécialisées capables qui sont prêtes à faire face activement à tous les risques sur le cyberespace, à prévenir et à faire face aux actes d’attaque et de menace de cybersécurité. – VNA