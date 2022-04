Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce a demandé au Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC) de soutenir le Vietnam pour réaliser son objectif de zéro émission nette d’ici 2050, en particulier en ce qui concerne le développement de l’énergie éolienne offshore.

Des éoliennes de la centrale éolienne n°7 dans la zone côtière du chef-lieu de Vinh Châu, province de Soc Trang. Photo : VNA

Cette demande a été émise par le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên lors d’une séance de travail avec le président du groupe de travail sur l’Asie du Sud-Est du GWEC, Mark Hutchinson.

Le ministre a proposé au GWEC de fournir des conseils sur les sources financières avec des incitations à long terme, un soutien technologique et d’assister le pays en matière de formation des ressources humaines, d’investissement et de coopération dans la production d’énergie éolienne offshore, y compris la construction de réseaux intelligents et la production d’énergie propre.

Nguyên Hông Diên a déclaré que les déclarations fortes du Vietnam lors de la 26e Conférence de l’ONU sur le changement climatique (COP26) ont montré la détermination du Parti et de l’État vietnamiens à convertir les sources d’énergie traditionnelles en énergie verte et propre.

Cependant, le passage du charbon à l’énergie éolienne ou au gaz a été un long processus avec de nombreuses difficultés et défis, a ajouté le ministre.

Saluant les efforts et les engagements du Vietnam lors de la COP26, Mark Hutchinson a affirmé que le GWEC est disposé à coopérer avec le ministère pour organiser des séminaires sur les énergies renouvelables et partager son expérience concernant l’exploitation, la gestion et le développement durables des énergies renouvelables.

Le GEWC fournira un soutien à la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’une formation des ressources humaines pour l’industrie éolienne offshore du Vietnam, a-t-il noté.



Son groupe de travail étudiera ce que le Vietnam doit faire pour attirer des financements préférentiels nationaux et étrangers et travaillera avec les institutions financières et les banques pour résoudre les problèmes du pays avec les sources de capitaux pour le développement de l’énergie éolienne offshore, a-t-il déclaré.

Les sources d’énergie renouvelables du Vietnam ont atteint environ 20,7 GW, ce qui représente plus de 27% de sa production totale d’électricité. En 2021, la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a atteint 30 milliards de kWh. – VNA