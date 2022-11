Dans l'usine de Bowker Vietnam, province de Binh Duong (Sud). Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est en décalage avec le reste de l'Asie, en termes de croissance, de réserves en dollars et de politique monétaire, selon un article publié le 1er novembre sur The Wall Street Journal.



Selon l’auteure Megha Mandavia, après des années 2020 et 2021 difficiles, le Vietnam a passé une grande partie de 2022 dans la zone idéale - une inflation toujours faible et une croissance rapide. Les temps vont devenir un peu plus difficiles maintenant, mais le pays est prêt pour une croissance rapide l'année prochaine.



L'article indique que le pays sera probablement parmi les plus dynamiques d'Asie l'année prochaine, malgré une devise plus faible et des réserves de change en baisse.



La situation pourrait devenir encore plus délicate pour le Vietnam si le monde glissait dans une récession. Cependant, grâce aux investissements dans les infrastructures, à une forte libéralisation commerciale et à des salaires relativement bon marché, son moteur manufacturier reste intact.



Par ailleurs, le pays est en partie “isolé” de la flambée mondiale des prix des denrées alimentaires - il figure parmi les principaux producteurs et exportateurs de riz au monde.-VNA