Sourire de l'enfant (Photo: Vietnam Plus)

Hanoi (VNA) - Le 20 novembre (heure locale) à New York, l'Assemblée générale des Nations Unies a solennellement célébré le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, avec la participation des 193 États membres de l'ONU, hauts fonctionnaires des Nations Unies, ambassadeurs de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et de nombreuses organisations et personnes en activité dans ce domaine.

Il y a trente ans, le 20 novembre 1989, la première Convention relative aux droits de l'enfant était adoptée, témoignant clairement de l'engagement de la communauté internationale à s'unir pour réaliser les droits de l'enfant pour la santé, l'éducation, la nutrition, le droit de vivre dans un environnement sûr et non violent, le droit de lever la voix et le droit de regarder vers l'avenir.

La Conférence commémorative souligne l’importance de la Convention, une occasion pour les pays de faire le bilan des résultats obtenus ces trois dernières décennies et d’évaluer les difficultés rencontrées pour proposer des orientations et mesures concrètes afin de promouvoir et mieux garantir les droits de l'enfant. Les pays ont affirmé leur engagement à agir pour les enfants, à écouter leurs voix et à protéger leurs rêves.

S'exprimant au nom des pays de l'ASEAN, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a souligné que l'ASEAN s'efforçait sans cesse de créer un environnement de développement favorable aux enfants et aux jeunes par le biais de nombreux programmes de collaboration tels que le Plan d'action régional sur l’élimination de la violence à l'encontre des enfants et la création du Forum des enfants de l'ASEAN.

L'ambassadeur a réaffirmé la ferme volonté de l'ASEAN de promouvoir et garantir les droits des enfants aux niveaux régional et mondial par le dialogue, le partenariat et la coopération, contribuant ainsi à la construction d'un avenir pacifique, durable et prospère. -VNA