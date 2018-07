New York, 20 juillet (VNA) - Le Vietnam s'est engagé à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Agenda 2030), a déclaré le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen The Phuong.

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen The Phuong. Photo : VNA



Il a fait cette déclaration au Segment de Haut Niveau (HLS) du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) au siège des Nations Unies à New York, où a également eu lieu le Forum politique de haut niveau de l'ECOSOC (HLPF) 2018.



Nguyen The Phuong a déclaré que l'engagement était pris en valorisant la force intérieure et l'intégration internationale du pays et en renforçant les partenariats public-privé et les liens avec les partenaires mondiaux pour construire une société de développement durable où personne n'est laissé pour compte.



Il a également indiqué les défis au niveau mondial en soulignant qu'assurer la paix et la sécurité sur la base du respect du droit international est la clé de la réalisation des objectifs de développement durable.



Il a appelé les pays à coopérer et à se soutenir les uns les autres, en particulier les pays en développement.



Lors de l'événement, la délégation du Vietnam s'est jointe aux autres délégations pour adopter une déclaration ministérielle.



Dans le cadre du HLPF et du HLS 2018, le Vietnam a présenté un Rapport Volontaire National (VNR) sur la mise en œuvre des Objectifs du développement Durable (ODD), qui a reçu l’attention de nombreuses organisations internationales, organisations non gouvernementales et du milieu des érudits internationaux.



Les délégués au HLS ont hautement apprécié les engagements, les réalisations et les efforts déployés par le Vietnam dans le développement durable, ainsi que l'accès inclusif et sérieux du pays dans le processus.



Ils ont également demandé au Vietnam de partager son expérience en intégrant efficacement les ODD dans les stratégies de développement socio-économique du pays.



En marge du FPHN, le Vietnam, la Thaïlande, le Bhoutan, l'UE et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a participé à un séminaire sur l'économie verte et les impacts sur le développement durable.



Le Vietnam et la Finlande ont également organisé un séminaire sur la gestion des risques liés à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement.



À l’issue des réunions, le HLPF et le HLS ont adopté une déclaration ministérielle affirmant la détermination des pays à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. -VNA