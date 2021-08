Hanoi (VNA) - Le Vietnam s'efforcera de créer au moins 700 000 emplois pour les jeunes chaque année d'ici 2030, selon la Stratégie nationale de développement de la jeunesse pour la période 2021-2030.

Le gouvernement vietnamien vient de publier le document ci-dessus, selon lequel, au cours des 10 prochaines années, le pays vise 80% de se jeunes bénéficiant d'une orientation professionnelle et de conseils en emploi et 60% recevant une formation professionnelle associée à la création d'emplois, en privilégiant l'emploi sur place.

La stratégie se concentre sur les objectifs de propagande, d'assistance juridique des jeunes, d'amélioration de la qualité de la formation professionnelle et de création d'emplois durables, de promotion de la santé, de mise en valeur du rôle des jeunes dans le développement socio-économique et la défense.

D'ici 2030, le taux de chômage des jeunes dans les zones urbaines sera inférieur à 7 % ; dans les zones rurales de moins de 6 %. Plus de 80 % des jeunes des zones urbaines, 70 % des jeunes dans les régions rurales, 60% des jeunes issus d'ethnies minoritaires et vivant dans des zones montagneuses aux conditions socio-économiques extrêmement difficiles seront aidés pour participer à des activités culturelles, artistiques, sportives et communautaires dans les lieux d'études, de travail et de résidence.

D'ici 2030, au moins 50 % des jeunes maîtriseront les médias numériques à des fins de communication et d'affaires.

En conséquence, il faut renouveler la forme d'offre de services pour aider les jeunes dans l'apprentissage, la créativité et la recherche scientifique, mettre en œuvre efficacement la transformation numérique dans le secteur de l'éducation et de la formation ; développer des programmes de formation en langues étrangères sur Internet afin de permettre aux élèves et étudiants des zones rurales et montagneuses d'accéder facilement à des cours gratuits. - VNA