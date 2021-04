Recherche d'un vaccin contre le COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Des représentants du ministère de la Santé ont affirmé que le Vietnam s’efforçait de disposer bientôt d'un vaccin anti-COVID-19 sûr et efficace fabriqué dans le pays, lors d’une réunion de la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, tenue mercredi 14 avril à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a présidé cette réunion sur l’achat et l’utilisation de vaccins contre le coronavirus, l’avancement des recherches et des essais de vaccins vietnamiens.

La permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a proposé de créer les meilleures conditions possibles pour accélérer les essais cliniques de vaccins contre le COVID-19, de préparer des plans d'investissement et de production après le succès des essais.

Ladite permanence a félicité le ministère de la Santé pour une vaccination contre le COVID-19 stricte. Elle a demandé aux ministères de la Santé, de la Sécurité publique et de la Défense de continuer de durcir le contrôle des entrées sur le territoire national en attendant la politique sur un «passeport vaccinal».

Les participant ont souligné que les mesures proactives de prévention de l’épidémie avaient un rôle important en cette conjoncture.

Sur cette base, la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a demandé à tous les ministères, agences et localités d'intensifier la direction pour garantir la vigilance et les mesures préventives strictes dans les établissements médicaux, les écoles, les établissements d'hébergement, les usines, marchés ... -VNA