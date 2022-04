Hanoi (VNA) - Le Vietnam a enregistré des réalisations impressionnantes dans le domaine des soins de santé et le pays travaille dur pour atteindre l’objectif de couverture sanitaire universelle (CSU) d’ici 2030.

La ministre vietnamienne de la Santé a participé le 23 septembre 2019 à la réunion de haut niveau sur la CSU de l’Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre 2019. Photo : ministère de la Santé.

Le ministère vietnamien de la Santé a signalé lors d’une réunion de haut niveau sur la CSU de l’Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre 2019 qu’un système de soins de santé primaires a été mis en place du niveau central au niveau local au Vietnam avec plus de 11.000 centres de santé communaux dont la plupart ont au moins un médecin, une infirmière et une sage-femme travaillant sur le modèle des pratiques de médecine de famille.

Le «Suivi de la couverture sanitaire universelle : Rapport mondial de suivi 2017» produit conjointement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale (BM) a également montré que le Vietnam a obtenu 73 points sur 100 dans l’indice de prestation de services, ce qui était supérieur à la moyenne de l’Asie du Sud-Est de 59 et à la moyenne mondiale de 64.

Environ 90 % de la population vietnamienne est couverte par une assurance maladie et le gouvernement a entièrement subventionné les primes pour les groupes défavorisés et les personnes en situation difficile, et 70 % des primes pour les personnes pauvres.

Photo d’illustration : hanoimoi.com.vn

Conscient de l’importance des soins de santé primaires, le Vietnam a mis en œuvre 10 réformes pour améliorer l’efficacité de son système de santé, en particulier la compétence des cliniques de soins de santé primaires pour fournir de meilleurs services tant aux personnes malades qu’aux personnes en bonne santé.



Le Vietnam devra bientôt prendre la tête de la CSU en construisant une base solide basée sur les soins de santé primaires, avec la participation des secteurs public et privé.



La Banque mondiale a également salué les efforts du Vietnam pour atteindre la CSU d’ici 2030, notamment en augmentant la couverture de l’assurance maladie, les subventions aux primes d’assurance maladie pour les personnes proches de la pauvreté et celles qui travaillent dans le secteur informel, et en intensifiant le travail de communication à cet égard.

Selon la Sécurité sociale du Vietnam (VSS), début 2021, le nombre de souscripteurs à l’assurance maladie s’élevait à 87,97 millions, soit 90,05 % de la population du pays. – VNA