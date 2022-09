Hanoi (VNA) – La tendance des marques de renommée mondiale à développer leur production et leurs activités au Vietnam a prouvé que le Vietnam a toujours été une destination attractive pour les investisseurs étrangers.

LEGO investira un milliard de dollars pour construire sa première usine neutre en carbone au Vietnam. La cérémonie de signature du mémorandum, le 8 décembre à Hanoi. Photo : VNA





Avec les avantages d’un environnement d’investissement ouvert, d’une politique stable, d’un développement socioéconomique durable et de ressources humaines abondantes, les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam continuent de croître en 2022.

Dès le premier mois de 2022, le Vietnam a reçu une nouvelle vague d’investissements de marques de renommée mondiale.

Le groupe danois LEGO a signé un mémorandum de coopération avec la SARL du parc industriel Vietnam - Singapore (VSIP) pour construire une nouvelle usine au Vietnam. Il s’agit de la première usine neutre en carbone de LEGO.

LEGO investit également dans la production d’énergie solaire, garantissant l’absence de pollution environnementale, de poussière et de déchets.

Le projet a une échelle d’investissement de plus d’un milliard de dollars sur une superficie de 44 ha, dans la province de Binh Duong (Sud), fournissant 4.000 opportunités d’emploi au cours des 15 prochaines années. La construction de l’usine devrait commencer au second semestre 2022 et elle sera mise en service en 2024.

Après avoir ouvert une usine de production d’iPad et d’AirPods dans le parc industriel de Quang Châu (province de Bac Giang, au Nord), en août 2022, le groupe Foxconn, faisant partie de la chaîne de production et d’approvisionnement d’Apple, vient de décider d’investir 300 millions de dollars pour construire une nouvelle usine.

Activités de production de la Sarl Rhythm Precision Vietnam dans la zone industrielle de Nôi Bai. Photo: kinhtedothi.vn



Foxconn a signé un contrat avec la société Saigon - Bac Giang (SBG) pour louer 50,5 ha de terrain supplémentaires pour construire une nouvelle usine. Une fois mise en service, la nouvelle usine fournira environ 30 000 emplois supplémentaires aux habitants.

Jusqu’à présent, le groupe Foxconn est l’entreprise d’IDE ayant le plus grand capital d’investissement dans le parc industriel de Quang Châu. L’investissement total de Foxconn dans ce parc industriel ces derniers temps a atteint environ 773 millions de dollars.

En 2021, Foxconn a déclaré qu’il investirait 700 millions de dollars supplémentaires au Vietnam pour développer la production dans l’espoir de générer environ 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans les années à venir.

Selon de nombreux experts économiques mondiaux, le fait que le Vietnam devienne une destination pour les grandes entreprises technologiques est dû à un environnement commercial favorable, la stabilité politique, des coûts de main-d’œuvre compétitifs et une situation géographique favorable, permettant la connexion avec les grandes économies du monde.

Les efforts visant à améliorer l’environnement des affaires au Vietnam au cours des dernières années ont attiré les investisseurs recherchant la diversification et de l’optimisation des chaînes d’approvisionnement des compagnies multinationales.

Selon le vice-président de l’Association des entreprises d’investissement étranger Nguyên Van Toan, la sélection et l’attraction des projets de haute technologie sont conformes à la résolution no 50-NQ/TW du Bureau politique sur le durcissement des politiques visant à améliorer l’efficacité des IDE, qui met l’accent sur l’attraction des projets de haute technologie, des technologies sources et des projets de technologie avancée.

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Dông, a déclaré que le Vietnam avait préparé les conditions nécessaires pour être prêt à recevoir une nouvelle vague de déplacement des investissements, devenant un lieu de production mondiale, tout en continuant d’améliorer ses institutions et son environnement d’investissement pour attirer les projets d’IDE utilisant des technologies modernes et respectueuses de l’environnement.

Selon le Département de l’investissement étranger (ministère du Plan et de l’Investissement), les IDE réalisés au Vietnam au cours des sept premiers mois de 2022 sont considérés comme un point positif, avec un chiffre estimé à 11,57 milliards de dollars, soit une hausse de 10,2 % par rapport à la même période l’an dernier. Ce qui est le chiffre le plus élevé depuis les 5 dernières années (2018 - 2022). – NDEL/VNA