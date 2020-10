Hanoi, 27 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a signé la décision de mettre en place un comité de pilotage de front pour faire face au typhon Molave, qui devrait débarquer sur les régions du Centre et du Centre méridional, du sud de Thua Thiên-Huê jusqu’à la province de Khanh Hoa, plus tard dans la journée de mardi 27 octobre.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (centre) dirige le comité de pilotage de front pour faire face au typhon Molave. Photo : VNA

Basé dans la ville centrale de Dà Nang, le comité de pilotage de front est chargé de superviser les efforts des secteurs et des localités tout en tenant le chef du gouvernement au courant de l’évolution de la tempête tropicale.Il est dirigé par le vice-Premier ministre et chef du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles (CCNDPC) Trinh Dinh Dung.Le mnistre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Xuân Cuong, qui est également chef adjoint du CCNDPC, a été nommé chef adjoint du comité de pilotage de front.Les membres comprennent des représentants des ministères de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), de la Défense, de la Sécurité publique, des Ressources naturelles et de l’Environnement, des Communications et des Transports, de l’Industrie et du Commerce, et de la Construction, ainsi que de l’Office du gouvernement.Le MARD est chargé de coordonner avec les autorités de la ville de Dà Nang en vue de ses opérations en termes de logistique et de communication.L’autorité se dissoudra automatiquement après avoir terminé sa mission.Le CCNDPC a déclaré que Molave est aussi fort que le typhon Damrey, qui a frappé en 2017 et fait 123 morts ou disparus tout en causant des dégâts de 22 billions de dôngs (951,45 millions de dollars).A 4 heures du matin le 28 octobre, l’œil de la tempête devrait se trouver juste sur la côte vietnamienne, de la ville de Dà Nang à la province de Phu Yên, avec des pointes de 165 km/h.Des averses torrentielles devraient s’abattre sur les localités du Centre du 27 au 29 octobre, avec des inondations prévues dans les régions de Thua Thiên-Huê à Quang Ngai.Alors que la tempête Molave devrait toucher le continent dans la région centrale dans les prochaines heures, les localités prennent des mesures pour protéger la vie et les biens.Le président du Comité populaire du district de Truong Sa dans la province de Khanh Hoa, Lê Dinh Hai, a déclaré que 61 bateaux avaient mouillé en lieu sûr dans l’archipel de Truong Sa, tandis que la force médicale militaire se tenait prête à aider les pêcheurs.Le district dispose d’un stock de réserve de nourriture, d’eau et de médicaments pour quelques jours, a-t-il ajouté.La ville de Dà Nang a ordonné à ses habitants de ne pas sortir à partir de 20 heures le 27 octobre jusqu’à ce que le comité municipal de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles publie une nouvelle déclaration.Les responsables locaux et les travailleurs sont autorisés à rester chez eux le 28 octobre, et les autres résidents ont été invités à quitter les zones exposées aux glissements de terrain. Une sanction forte sera infligée à toute personne qui ne respecte pas les règles.Le Comité populaire de la province de Phu Yên a interdit la navigation à Tuy An, Dong Hoa, Song Cau et Tuy Hoa à partir de 9 heures le 27 octobre. La province a également ordonné la fermeture des écoles le 28 octobre alors qu’elle se préparait à la tempête.La province de Quang Tri, qui a été durement touchée par des inondations historiques ce mois-ci, prévoit d’évacuer 17.840 habitants en lieu sûr. L’évacuation sera terminée avant 18 heures le 27 octobre.La province devrait connaître des averses torrentielles du 28 au 31 octobre, avec des précipitations totales pouvant atteindre 500 mm.Face à la 9e tempête, la province de Thua Thiên-Huê s’est empressée de renforcer les digues, d’instruire les bateaux et les bateaux de pêche à un port sûr et d’aider les populations locales à solidifier leurs maisons. – VNA