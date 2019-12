Photo: VNA

Hanoi, 26 décembre (VNA) – Phanfone, le huitième typhon de 2019, est entré dans la la Mer Orientale, a annoncé le 26 décembre le Comité central de pilotage de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles.



Nguyen Truong Son, directeur général adjoint de l’Autorité de gestion des catastrophes naturelles et chef adjoint du bureau du Comité central de pilotage de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, a demandé au Commandement des garde-frontières de collaborer avec la Direction des pêches pour informer aux pêcheurs des évolutions de ce typhon ainsi que pour ramener les bateaux de pêche sur la terre ferme ou à un abri sûr.



La Direction des pêches demande aux localités concernées à être prêtes pour toutes opérations de secours et de sauvetage si besoin est. –VNA