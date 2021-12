Hanoï (VNA) - Lors de la finale des 16e PropertyGuru Asia Property Awards, le Vietnam a remporté les prix régionaux exceptionnels.

Le prix Meilleur développeur durable est décerné à CapitaLand Development. Sur la photo: Maquette du projet Heritage West Lake, de CapitaLand Development



Récemment, le principal groupe de technologie immobilière en Asie du Sud-Est, PropertyGuru a organisé la cérémonie de remise des prix en ligne de la 16e finale des prix immobiliers asiatiques de PropertyGuru.



Le Vietnam a remporté 6 prix exceptionnels en Asie. Celui de Meilleur développeur de style de vie a été décerné à Gamuda Land (HCMC) JSC. et celui de Meilleur développeur durable à CapitaLand Development.



En particulier, les deux titres les plus compétitifs de l'année, ceux du Plus beau design d'appartement et du Plus beau design de paysage d'appartement ont été décernés respectivement aux projets Promena de la National Housing Organization, JSC. et Grand Marina, Saigon, de Masterise Homes.



Le prix de meilleur projet de parc industriel en Asie est allé au parc industriel Binh Duong de Frasers Property Vietnam ; celui de Meilleur design d'intérieur d'hôtel a BIM Land (membre du groupe BIM) avec le projet Park Hyatt Phu Quoc Residences. -CPV/VNA