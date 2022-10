Hanoi (VNA) – Le flux d’investissements directs étrangers (IDE) de meilleure qualité en provenance de l’UE augmentera parallèlement à des engagements plus forts du Vietnam pour améliorer l’environnement des affaires et réduire les procédures administratives.



Lors de la récente conférence d’évaluation de deux ans de la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Alain Cany, a parlé d’une "période prometteuse" pour les affaires au Vietnam.



Malgré les incertitudes qui menacent l’économie mondiale, c’est une période prometteuse pour faire des affaires au Vietnam, a-t-il déclaré, estimant que le Vietnam a la chance d’attirer une nouvelle vague d’investissements directs étrangers (IDE) en provenance des investisseurs européens à la recherche d’un environnement d’investissement potentiel, sûr et compétitif.



Selon le Business Climate Index (BCI) publié par l’EuroCham, 45% des chefs d’entreprise européens se déclarent "très satisfaits" ou "satisfaits" des efforts du Vietnam pour attirer et retenir les IDE, tandis que 76% s’attendent à ce que leurs entreprises augmentent les investissements au Vietnam avant la fin du troisième trimestre 2022.



Les perspectives de croissance verte du Vietnam sont également évaluées positivement. Concrètement, 79% des chefs d’entreprise ont informé que le potentiel de développement de l’économie verte du Vietnam s’est amélioré depuis le premier trimestre 2022.

Concernant le lien entre croissance verte et IDE, près de 90% ont déclaré que le Vietnam devrait renforcer le développement des secteurs de l’économie verte pour attirer davantage d’investissements étrangers.



Cependant, en général, les projets de production verte dans plusieurs domaines sont encore rares. En particulier, il y a un manque de projets d’IDE dans les domaines dont le pays a besoin tels que la haute technologie, la technologie source, la technologie verte et l’agriculture de haute technologie.



Il n’y a pas encore beaucoup de projets d'IDE en provenance d’Europe qui s’engagent dans des industries et des domaines à haute valeur ajoutée. Les IDE de l’UE se concentrent principalement sur l’industrie de la transformation et de la fabrication, la production et la distribution d’électricité et l’immobilier, a indiqué le Docteur Nguyên Quôc Viêt, directeur adjoint de l’Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR).



Un rapport de recherche du VEPR montre que la taille des projets financés par l’UE est encore très différente. Outre quelques projets à grande échelle, la plupart d’entre eux sont encore des projets à petite échelle de faible qualité par rapport aux projets des investisseurs de l’ASEAN. Les technologies que les entreprises de l’UE ont apportées au Vietnam restent inférieures aux attentes.



Il est pourtant indéniable, avec l’avantage de l’EVFTA, entré en vigueur le 1er août 2020, et l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA) en cours de ratification, de nombreux investisseurs de l’UE visent le Vietnam lorsqu’il s’agit d’investir à l’étranger.



Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, 25 des 27 pays de l’UE ont investi au Vietnam, avec 2.384 projets d’un fonds enregistré total de 27,6 milliards de dollars, soit 6,42% du stock d’IDE au Vietnam.



L’UE se classe actuellement au 5e rang sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam. Au cours des huit premiers mois de 2022, les entreprises de l’UE ont investi dans 104 projets totalisant 2,2 milliards de dollars de capitaux enregistrés, en hausse de 69,6% par rapport à la même période de l’an dernier.



Commentant le BCI, le président d’EuroCham, Alain Cany, a souligné que bien que la confiance des chefs d’entreprise européens ait connu une légère baisse, les facteurs responsables échappent pour la plupart au contrôle du gouvernement vietnamien. De nombreux facteurs contribuent à l’instabilité économique mondiale. Ce problème n’est pas propre au Vietnam.



La manière d’améliorer l’environnement des affaires au Vietnam a été clairement définie. La croissance verte est la voie de l’avenir. Elle contribuera à bâtir une base prospère pour l’économie et le peuple vietnamiens et soutiendra la transformation du Vietnam en l’un des marchés les plus puissants du monde.



Les engagements pris lors de la COP26 du Premier ministre Pham Minh Chinh et la Stratégie nationale de croissance verte montrent que le Vietnam procède sérieusement aux changements nécessaires à la transition verte. – VNA