Roma (VNA) - De nombreuses organisations, entreprises et particuliers au Vietnam ont fait don de fournitures médicales pour aider l'Italie dans la lutte contre le COVID-19, montrant la solidarité, le partage et la coopération internationale responsables du pays de l'Asie du Sud-Est, a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue.

L'ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue remet des masques médicaux à un représentant de la partie italienne. Photo: VNA

Selon la diplomate, l'ambassade a activement participé à la mobilisation de fournitures médicales pour soutenir le pays hôte dans ses efforts pour contenir la maladie.

Le 17 avril, plus de 100.000 masques offerts par le gouvernement vietnamien, ainsi que 23.000 masques, 500 combinaisons de protection et autres fournitures médicales données par des entreprises et des particuliers au Vietnam, ont été remis à l'Italie, l'un des pays européens les plus touchés par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2).

Auparavant, l'Association Uni-Italia au Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Italie ont également présenté 8.500 masques au côté italien.

L’ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue a déclaré que ces fournitures médicales précieuses ont été livrées directement aux Vietnamiens et étudiants d'outre-mer vivant, étudiant et travaillant à travers le pays européen, les agences locales de protection civile dans les centres touchés par l'épidémie et les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les services de police de Rome et d'autres régions.

Selon la diplomate, les chefs d'État et de gouvernement de l'Italie, les autorités locales, la communauté vietnamienne et les amis internationaux du pays hôte ont tous exprimé leur appréciation de l'aide précieuse que le Vietnam a apportée à l'Italie dans les jours les plus difficiles de l'histoire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio ont exprimé leurs remerciements au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, au gouvernement et au peuple vietnamiens pour s'être associés à l'Italie dans la lutte contre le COVID-19.



Le ministère italien des Affaires étrangères a souligné que ce soutien affirmait l’importance pratique du partenariat stratégique Vietnam - Italie, ajoutant que l’assistance du Vietnam aiderait l’Italie à se rétablir rapidement.

L'Italie enregistre actuellement le troisième plus grand nombre de cas de COVID-19 dans le monde, après les États-Unis et l'Espagne, avec 218.268 infections et 30.395 décès au 9 mai.-VNA