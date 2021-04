Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Justice a animé mardi un débat intitule «Élargir l’accès aux services d’aide juridique aux personnes pauvres et vulnérables au Vietnam».

S’inscrivant dans le cadre du projet JULIE, parrainé par l’Union européenne et le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), visant à renforcer le système juridique et judiciaire vietnamien, cette activité avait pour objectif d’examiner la mise en œuvre des politiques relatives au soutien juridique à destination des personnes dans le besoin, et de réfléchir aux mesures susceptibles d’améliorer la qualité de ces aides dans l’avenir.



De plus en plus de Vietnamiens et notamment des groupes vulnérables ont eu accès aux services juridiques, a fait observer le vice-ministre de la Justice Nguyên Khanh Ngoc. Les autorités vietnamiennes entendent introduire les services d’aide juridique dans les programmes d’éradication de la pauvreté et attirer la participation des entreprises à ce projet, a-t-il conclu. -VOV/VNA