La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – “Le Vietnam surveille la situation au Moyen-Orient et salue tous les efforts visant à relancer le processus de paix au Moyen-Orient”, a déclaré le 31 janvier la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Répondant aux questions de correspondants sur la réaction du Vietnam dès la présentation par les Etats-Unis de la “Vision pour la paix, la prospérité et un avenir meilleur pour Israël et le peuple palestinien”, Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam était convaincu qu’une solution équitable et durable à ce problème ne pourrait être atteinte qu’à travers le dialogue et les négociations entre les parties concernées sur la base du respect du droit international et les résolutions cohérentes des Nations Unies”. -VNA