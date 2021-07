Hanoï, 22 juillet (VNA) - Le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple vietnamiens font grand cas toujours du soutien pratique et opportun des amis internationaux pendant la lutte contre le COVID-19, selon le ministère des Affaires étrangères (AE).

Photo d'illustration : VNA

Ces efforts ont porté leurs fruits car le pays a reçu la réponse chaleureuse de partenaires, voisins et amis internationaux qui ont engagé jusqu'à 150 millions de doses de vaccins anti- COVID -19, malgré une pénurie mondiale de vaccins.Le Vietnam a jusqu'à présent reçu plus de 8 millions de doses de pays et partenaires étrangers, dont 4,5 millions de doses ont été acheminées via la Facilité COVAX, dont 2 millions de doses des États-Unis, 3 millions de doses du Japon, 0,5 million de doses de Chine et 1.000 doses de Russie.Les partenaires se sont également engagés à continuer d'aider le Vietnam dans les temps à venir.D'autres pays comme l'Inde, le Royaume-Uni, l'Australie, Cuba et l'Allemagne ont également pris des engagements spécifiques en matière de dons et de coopération dans le transfert de technologie de production de vaccins.Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et des pays comme le Laos, le Japon, la République de Corée, l'Australie, l'Allemagne, le Cambodge et l'Arabie saoudite ont également fourni au Vietnam des sources de fournitures médicales pour lutter contre la pandémie.Le Vietnam déploie sa plus grande campagne de vaccination jamais réalisée. Au 20 juillet, plus de 4,3 millions de personnes avaient été vaccinées, dont plus de 300.000 ont reçu deux injections complètes.Selon le ministère des Affaires étrangères, les dirigeants vietnamiens ont remercié le soutien précieux lors de leurs réunions et entretiens en ligne, et dans des lettres aux dirigeants étrangers, affirmant que cela démontrait les bonnes relations entre le Vietnam et ses partenaires et amis internationaux.Dans le même temps, le Vietnam s'est associé à la communauté internationale dans le combat à travers des activités de coopération et l'échange d'expériences et de sources.Le pays a contribué 500.000 dollars au programme de partage de vaccins COVAX.- VNA