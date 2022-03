La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam saluait le dialogue en cours entre les deux délégations de l'Ukraine et de la Russie, espérant que les parties trouveront bientôt une solution pacifique durable à leurs différends sur la base du droit international et en tenant compte des droits et intérêts légitimes des parties concernées ; assurant la sécurité, la sûreté et les besoins essentiels des populations, protégeant les infrastructures essentielles, conformément au droit international humanitaire.

Lors d’un point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu en ligne ce jeudi 3 mars, répondant à des questions de la presse concernant la situation en Ukraine, Le Thi Thu Hang a dit :

Le Vietnam a partagé les points de vue de l'ASEAN dans la Déclaration des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sur l'Ukraine rendue publique le 26 février ainsi que dans le discours du chef de la mission du Vietnam auprès des Nations Unies lors de la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 1er mars.



Le Vietnam exige le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment les principes de respect de l'indépendance, de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le non-recours ou la menace de recourir à la force dans les relations internationales.



"Le Vietnam est extrêmement préoccupé par la situation du conflit armé en Ukraine. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de retenue et à cesser immédiatement d'utiliser la force pour éviter de faire des victimes et de causer des dommages aux civils", a-t-elle souligné.

Le Vietnam soutient et propose à la communauté internationale de continuer à créer les conditions permettant aux parties de dialoguer et de promouvoir l'assistance et l'aide humanitaire aux populations. Le Vietnam demande aux parties concernées d'assurer la sécurité et la sûreté et de faciliter l'évacuation si nécessaire des communautés des étrangers vivant en Ukraine, dont la communauté vietnamienne. -VNA