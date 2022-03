Hanoi (VNA) – Politique des visas, passeport vaccinal, test avant le départ… Le Vietnam dessine actuellement les contours de sa réouverture sûre au tourisme international, envisagée pour ce 15 mars. Une nouvelle étape pour relancer un secteur durement ébranlé par le coronavirus.

Touristes visitant Phu Quôc. Photo : VietnamPlus

Avec la réouverture complète des frontières le 15 mars, le tourisme national devrait reprendre des couleurs. "Le secteur est déjà prêt à relancer ses activités dans les conditions dites de la nouvelle normalité ", a affirmé Nguyên Trùng Khánh, directeur général de l’Administration nationale du tourisme.



Cependant, cette reprise nécessite un travail de préparation particulier. D’abord, une étroite coordination avec les ministères et secteurs concernés pour perfectionner une feuille de route intégrant les protocoles nécessaires pour l’accueil des voyageurs internationaux dans le cadre d’une "adaptation sûre et flexible" au coronavirus, comme exigé par le gouvernement.



Reprise de la politique des visas



Selon Nguyên Trùng Khánh, assurer la sécurité des visiteurs vis-à-vis de l’épidémie est "un préalable". En même temps, il est nécessaire de préparer les conditions concernant la capacité de service, les infrastructures touristiques et les ressources humaines. Renforcer la communication sur la promotion touris-tique, améliorer la qualité des produits touristiques, la viabilité et la compétitivité des destinations afin de les adapter sont également indispensables. La reprise de la délivrance de visas est l’un des facteurs importants pour le Vietnam de retrouver ses touristes internationaux.



Avant la pandémie, le Vietnam accordait une exemption unilatérale de visas à 13 pays et multilatérale à 88 pays et territoires. Ce mécanisme a été suspendu dès l’apparition du virus début 2020. Une bonne nouvelle : "Le Vietnam rétablira la politique unilatérale d’exemption de visa à 13 pays", a informé Lê Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’un point presse périodique de celui-ci tenu en ligne le 3 mars.



D’après Mme Thu Hang, ledit ministère a rendu compte au Premier ministre pour examen et décision de plans précis sur l’octroi et l’exemption de visas. Ainsi, l’application des procédures de délivrance de visas et de certificats d’exemption de visa doit être conforme aux prescriptions de la loi, avec la suppression des restrictions sur la mise en quarantaine après l’entrée.



"Les voyageurs ont droit à une politique bilatérale d’exemption de visa, conformément aux traités internationaux des pays ou au principe de réciprocité ; à une suppression des plans d’isolement dans leur localité", a-t-elle précisé.



Mesure de la température corporelle des voyageurs en visite au sanctuaire de My Son, province de Quang Nam. Photo : VNA

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de publier début mars le document N°623 rendant compte au Premier ministre du plan de prelance des activités touristiques dans le contexte de nouvelle normalité.



Selon ledit ministère, d’autres ministères se sont globalement mis d’accord sur le moment, les exigences et le plan de reprise du tourisme à partir du 15 mars. Ainsi, les visiteurs de 12 ans et plus devront présenter un résultat négatif de test PCR réalisé moins de 72 heures avant leur entrée.



Les touristes devront présenter la preuve d’une vaccination complète dont une dernière dose administrée au moins 14 jours avant le départ, ou un certificat de rétablissement du COVID-19 daté de moins de six mois.



Les voyageurs devront rester à leur établissement d’hébergement au cours des 24 premières heures après leur entrée et ne pas quitter la localité où se trouve l’établissement pendant les 72 premières heures.



Les visiteurs arrivant au Vietnam par voie aérienne devront effectuer un test de dépistage au coronavirus au cours des 24 premières heures après leur entrée. S’il est négatif, ils pourront participer à des activités touristiques. Dans le cas contraire, ils devront subir une quarantaine et un traitement médical conformément aux réglementations en vigueur au Vietnam. Les personnes entrant par voies terrestre, ferroviaire et maritime seront testées au RT LAMP aux portes-frontières. Ces instructions seront appliquées pour tous les passagers vietnamiens et étrangers.



En outre, lors d’une réunion gouvernementale tenue le 15 février, les ministères ont proposé que les touristes internationaux disposent d’une assurance COVID-19 dont la couverture minimale s’élève à 10.000 USD. "Il est très important d’exiger un test et une assurance COVID-19 pour garantir la sécurité de tous pendant le processus de réouverture", a indiqué Nguyên Trùng Khánh.



Priorité à la main-d’œuvre



Celui-ci a déploré que la crise sanitaire avait contraint les entreprises touristiques à limiter leurs activités ou même à fermer, entraînant le déclin du nombre de travailleurs dans ce secteur. Si les activités reprennent dans de bonnes conditions et de manière stable, cela entraînera le retour de ces ressources humaines, qui ont depuis deux ans changé d’activité.



"Seule la reprise du tourisme permettra le retour de cette main-d’œuvre. Mais il faut que les professionnels du secteur mettent en place des programmes de formation", a insisté M. Khánh.



Dans cette optique, l’Administration nationale du tourisme a demandé aux localités d’élaborer des politiques pour aider les agences de voyages à former les ressources humaines, en plus d’investir dans le développement de nouveaux produits touristiques, la mise à niveau des infrastructures et l’amélioration de la qualité des services.



Bus à impériale à Hô Chi Minh-Ville, début 2022. Photo : MGMT

“L’amélioration de la qualité des produits et services est aussi une des questions importantes pour accroître la compétitivité de l’industrie sans fumée vietnamienne. L’Administration nationale du tourisme entretiendra régulièrement des liens avec les localités et les grands groupes économiques pour analyser la situation”, a confirmé son directeur général.



En effet, pour se préparer à la réouverture du tourisme, les entreprises ont planifié de manière proactive la remise en état et l’amélioration des infrastructures au service des voyageurs.



Le Vietnam compte environ 38.000 établissements d’hébergement avec près de 700.000 chambres. Les hôtels haut de gamme représentent une part importante de l’offre dans les grands centres touristiques. Doté de telles conditions, le pays peut pleinement retrouver ses touristes internationaux avec un nombre prévu de 8-9 millions pour la période 2022-2023.



Le Vietnam déploie depuis novembre 2021 un programme-pilote d’accueillir de nouveau des visiteurs internationaux dans certaines localités. Cette reprise en douceur, couplée au nouvel élan du tourisme interne à l’occasion de la fête du Têt (Nouvel An lunaire), a permis à nombre d’agences de voyages de se remettre au travail et de préparer le retour à la normale. – CVN/VNA