Hanoi (VNA) – Le Vietnam a attiré près de 5,45 milliards de dollars d’investissements directs étrangers au cours des trois premiers mois de cette année alors que l’imposition minimum de l’OCDE pourrait émousser l’ardeur des entreprises multinationales.

Photo d'illustratiob: baodautu.vn





Ces résultats représentent 61,2% du niveau de 2022, a indiqué l’Agence de l’investissement étranger, faisant remarquer l’absence de grands projets comme au premier trimestre de l’an dernier avec un projet de 1,32 milliard de dollars de la Sarl LEGO Manufacturing Vietnam (Danemark).



Les capitaux nouvellement enregistrés au premier trimestre ont atteint plus de 3 milliards de dollars, les extensions 1,2 milliard de dollars, et les apports et acquisitions 1,25 milliard de dollars.



Signe de la confiance renouvelée des entreprises étrangères, 522 projets d’investissements directs étrangers (IDE) ont obtenu un certificat d’enregistrement d’investissement, soit un bond de 62,1% comparé à la période correspondante de l’an dernier.



Cela montre que les petits et moyens investisseurs étrangers continuent à s’intéresser et à faire confiance à l’environnement des investissements au Vietnam et de prendre de nouvelles décisions d’investissement, a estimé Dô Nhât Hoàng, directeur de l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement.



Les projets de moins d’un million de dollars représentent près de 70% du nombre de nouveaux projets, mais seulement près de 2,2% du montant des capitaux nouvellement enregistrés au cours des trois premiers mois, a-t-il fait savoir.

VPBank a annoncé le 27 mars la plus grosse transaction du secteur bancaire, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars avec l'investisseur japonais Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Photo: baodautu.vn





A en croire un récent sondage de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), 60% des entreprises interrogées ont fait part de leur intention d’élargir leurs activités au Vietnam dans un à deux ans.

Ce taux est le plus élevé dans l’ASEAN et par région, il est juste derrière l’Inde et le Bangladesh. Les entreprises japonaises prévoient d’étendre leurs activités en espérant pouvoir augmenter leurs revenus grâce à l’expansion du marché et à la croissance des exportations, a déclaré le représentant en chef de la JETRO à Hanoi, Nakajima Takeo.

Selon le responsable, dans les temps à venir, les petites et moyennes entreprises japonaises ont tendance à investir davantage. Malgré leur taille modeste, elles possèdent de nombreuses technologies de pointe et détiennent une part de marché importante.

Il est donc dans l’intérêt du Vietnam de prêter attention et d’avoir des politiques préférentielles adéquates pour attirer ces entreprises, afin d’améliorer l’industrie nationale, a-t-il recommandé.

Cependant, avec l’introduction de l’imposition minimum de l’OCDE, une nouvelle norme fiscale mondiale devrait s’appliquer à partir de 2024. Quelque 141 pays, dont le Vietnam, se sont mis d’accord sur ce point.

Selon le projet de l’OCDE, les bénéfices des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires annuel est d’au moins 750 millions d’euros (19.500 milliards de dôngs) réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale en cours et des deux années fiscales précédentes seront imposés à hauteur d’au moins 15% dans le monde entier.

Il y a des signes que les groupes renommés s’avèrent prudents et examinent attentivement la poursuite de grands investissements au Vietnam dans le contexte de l’impact de l’imposition minimum mondiale, a estimé l’Agence de l’investissement étranger.

L’éventuelle instauration de l’imposition minimum mondiale rendra inefficace les incitations que le Vietnam accorde aux entreprises, telles que l’exonération fiscale et les taux d’imposition préférentiels inférieurs à 15%. Cela affectera considérablement ses politiques et ses moyens d’attirer les investissements.

Par conséquent, selon la vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Thi Bich Ngoc, le Vietnam est en train d’étudier et d’ajuster ses politiques d’investissement pour s’adapter à l’imposition minimum mondiale et attirer de nouvelles sources d’investissement.

Actuellement, les incitations fiscales du Vietnam comprennent la durée de l’exemption fiscale et de la réduction fiscale fixée respectivement à quatre et neuf ans pour les investissements nouveaux, et à deux et quatre ans pour les investissements élargis.

Pendant la période de grâce, les entreprises multinationales sont assujetties à un taux d’imposition de 12,3% en moyenne, voire beaucoup moins, alors que le niveau général est de 20%. – VNA