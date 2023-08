Le Vietnam reste l'une des destinations attrayante pour les investisseurs grâce à sa bonne capacité de reprise et à la flexibilité de son économie. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré les changements considérables dans les tendances mondiales des investissements dans de nombreux segments immobiliers importants, le Vietnam reste l'une des destinations attrayante pour les investisseurs grâce à sa bonne capacité de reprise et à la flexibilité de son économie, selon un rapport récent de Savills Vietnam.



Savills a souligné certaines opérations de fusion-acquisition (M&A) à grande échelle au Vietnam au deuxième trimestre 2023, notamment l'achat par la Sarl Everland Opportunity IX de trois hôtels au Vietnam et en Indonésie d’une valeur de 106 millions de dollars.



Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a déclaré que malgré les pressions inflationnistes à court terme et la baisse de la production et des exportations, les perspectives à moyen terme du Vietnam restaient positives. La réduction des taux directeurs par la Banque d'État du Vietnam (BEV) a favorisé la croissance économique en réduisant le coût du capital pour les emprunteurs et les établissements de crédit.



Les flux d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam offrent de nombreuses opportunités prometteuses. Bien que le total des IDE ait diminué, les projets et les capitaux nouvellement enregistrés ont fortement augmenté, en particulier dans le secteur manufacturier. Les améliorations dans le développement des infrastructures, la réforme administrative et l'investissement dans les pôles d'innovation contribuent également à rendre le marché plus attractif auprès des investisseurs internationaux, a déclaré Griffiths.



Le spécialiste Thomas Rooney de Savills Hanoi a constaté que l'indice des directeurs d'achat (PMI) et l'indice de la production industrielle au Vietnam avaient tous deux enregistré des augmentations positives au cours des premiers mois de 2023.

Bac Ninh est également un choix idéal dans le développement d'entrepôts prêts à l'emploi, car la province s'est hissée à la troisième place en termes d'attraction d'IDE. Photo: VNA



Thomas Rooney a souligné que d’ici fin 2023, les transactions continueraient à avoir lieu et l'offre serait toujours abondante. Quant à l'offre d'usines prêtes à l'emploi, l'attractivité de localités comme Hai Phong s’améliorera aux yeux des investisseurs comme des locataires. Bac Ninh est également un choix idéal dans le développement d'entrepôts prêts à l'emploi, car la province s'est hissée à la troisième place en termes d'attraction d'IDE, a-t-il indiqué.



De manière générale, le déplacement de chaînes d’approvisionnement mondiales crée de nombreuses nouvelles opportunités et engendre certains défis. Le marché vietnamien doit saisir les tendances et opportunités, afin de pouvoir en tirer le meilleur parti et réaliser une percée, selon Savills.-VNA