Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Direction nationale contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), s’est réunie ce mardi à Hanoï pour sa sixième session, sous l’égide du vice-premier ministre, Lê Van Thành.

Aujourd’hui, toutes les collectivités littorales ont constitué leur comité de pilotage contre la pêche INN et signé un accord de contrôle conjoint des bateaux de pêche opérant dans les eaux des autres provinces. Mais ce système de supervision a surtout permis de prévenir et d’intercepter des bateaux ayant pénétré dans les eaux étrangères. De leur côté, les forces de l’ordre ont multiplié les patrouilles dans les zones où la pêche INN est fréquente, a déclaré Trân Dinh Luân, directeur de l’Administration nationale de la Pêche et de l’Aquaculture.



«Il est pertinent de renforcer les contrôles et de responsabiliser les dirigeants locaux impliqués dans la lutte contre la pêche INN. Il faut également accélérer la délivrance des permis de pêche, des attestations d’hygiène alimentaire et de l’immatriculation des bateaux de pêche. Tous les bateaux doivent être équipés du système de surveillance de navires par satellite (VMS). Il faut faire observer les règlements d’entrée et de sortie des ports maritimes, de contrôle du volume et d’indication des origines des produits maritimes exploités», a-t-il souligné.

Lê Van Thành a appelé les autorités des provinces concernées à sensibiliser les pêcheurs à renoncer à la pêche INN dans les eaux étrangères. - VOV/VNA