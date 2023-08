Hanoi (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MONRE) a organisé vendredi 11 août à Hanoi un séminaire sur le bilan de dix ans de mise en œuvre de la résolution n°24-NQ/TW du 11e Comité central du Parti sur la réponse proactive au changement climatique.

Vue du séminaire à Hanoi, le 11 août. Photo : baotainguyenmoitruong.vn

Les participants au séminaire se sont concentrés sur l’évaluation des réalisations, des lacunes et des limites au cours du processus de mise en œuvre, ainsi que sur de nouvelles perspectives et des objectifs, tâches et solutions spécifiques pour répondre au changement climatique dans les temps à venir.

Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành a affirmé qu’au cours des dix dernières années, les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux, les communautés sociales et le peuple ont activement mis en œuvre la résolution.

Les institutions et les politiques de réponse au changement climatique ont été améliorées et les investissements dans la prévention des catastrophes naturelles et les réponses au changement climatique ont augmenté.

Tang Thê Cuong, directeur du Département du changement climatique du MONRE, a indiqué que jusqu’à présent, tous les objectifs spécifiques fixés dans la résolution ont tous été atteints, dont l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB avait dépassé l’objectif fixé.

Les résultats montrent la forte détermination du gouvernement vietnamien à réaliser le double objectif de développement économique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré le responsable.

Selon lui, le Premier ministre a promulgué une liste de secteurs et d’installations qui doivent réaliser un inventaire des gaz à effet de serre. Le pays a également enregistré des résultats positifs dans la réduction et l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, s’est conformé aux engagements internationaux et a élaboré un projet de développement du marché national du carbone.

Le Vietnam a également rejoint l’échange international de crédits carbone dans le cadre du mécanisme de développement propre et a déployé le mécanisme de crédit conjoint avec le Japon.

La station hydrométéorologique d’alerte des inondations. Photo: VNA



La capacité du Vietnam en matière de prévision, d’alerte et de surveillance des catastrophes naturelles a été renforcée. Ses scénarios de changement climatique ont été mis à jour périodiquement en 2016 et 2020 et des cartes d’inondation ont été construites pour aider les localités à mettre en œuvre plus efficacement des solutions de développement socio-économique et d’adaptation au changement climatique.

Les pertes en vies humaines et en biens causées par les catastrophes naturelles ont considérablement diminué, avec une diminution de 18% des pertes humaines et de 34% des pertes matérielles en 2018-2022 par rapport à la période 2013-2017.

La plupart des localités ont publié des plans pour mettre en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et pour répondre au changement climatique. Le gouvernement a publié la résolution n°120/NQ-CP sur le développement durable et résilient au changement climatique du delta du Mékong afin de transformer le modèle de croissance de la région pour un développement durable et prospère.

De nombreux contenus importants de la résolution ont également été activement mis en œuvre, apportant des effets pratiques tels que des modèles de moyens de subsistance communautaires et résilients au changement climatique, des programmes nationaux ciblés et des programmes nationaux de science et de technologie pour répondre au changement climatique.

Le Vietnam a également renforcé la coopération internationale dans les réponses au changement climatique.

Récemment, le Vietnam a adopté une déclaration politique établissant un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec des partenaires, qui est le moteur de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie vers l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. – VNA