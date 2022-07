Hanoi (VNA) – Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, a eu lundi 11 juillet une réunion en ligne avec le ministre britannique et président de la conférence de l’ONU sur le climat (COP26), Alok Kumar Sharma, sur la coopération en réponse au changement climatique.

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, lors de la réunion en ligne avec le ministre britannique et président de la COP26, Alok Kumar Sharma. Photo: VNA



Lors de la réunion, les deux parties ont échangé des points de vue sur la mise en œuvre des engagements de la COP26, la Stratégie nationale sur le changement climatique d’ici 2050, le plan de mise à jour des Contributions déterminées au niveau national (NDC) et le contenu du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) du Vietnam.Le ministre Trân Hông Hà a déclaré que le Vietnam avait considérablement réalisé ses engagements lors de la COP26 et enregistré des progrès significatifs.En particulier, la Stratégie nationale sur le changement climatique à l’horizon 2050 a montré des vues transversales sur la position, le rôle, les priorités, la responsabilité, les méthodes et les ressources pour répondre au changement climatique ; et défini des objectifs spécifiques et généraux en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans le but d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.Il a proposé aux parties concernées et au Groupe des sept (G7) de définir prochainement des engagements de soutien financier pour aider le Vietnam à mener activement son processus de transition.