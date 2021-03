L'échange en ligne entre le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh et l'envoyé spécial du président américain sur le changement climatique, John Kerry. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu le 30 mars un échange en ligne avec l'envoyé spécial du président américain sur le changement climatique, John Kerry.

Les deux parties sont convenues d'évaluer que le partenariat intégral Vietnam-États-Unis continuait de se développer fortement dans tous les domaines, apportant des avantages pratiques aux deux pays et contribuant activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région Asie-Pacifique comme dans le monde.

Les deux parties sont également convenues d’approfondir les relations bilatérales sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des institutions politiques et pour les avantages mutuels.

Pham Binh Minh a estimé le fait que l’administration du président Joe Biden renforçait l’engagement et promouvait les efforts mondiaux pour répondre au changement climatique, avec notamment le réengagement des États-Unis d'adhérer à l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Il a affirmé : « En tant que l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, avec une forte position et une haute détermination politique, le Vietnam a soutenu, soutient et soutiendra les engagements internationaux et coopère étroitement avec les pays, dont les États-Unis, pour régler cette question. »

De son côté, John Kerry a affirmé que les États-Unis continuaient d'attacher de l'importance au partenariat intégral avec le Vietnam, affirmant que les États-Unis continueraient à renforcer la coopération et à soutenir les pays en développement, dont le Vietnam, pour s’adapter au changement climatique. - VNA