Photo d'illustration: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a chargé le ministère de l'Information et de la Communication de renforcer la coordination et la direction pour mener à bien la communication sur la prévention et le contrôle de la criminalité.



L'objectif est d’appliquer la directive 48-CT/TW du 22 octobre 2010 du Bureau politique (10e mandat) sur le renforcement du leadership du Parti en matière de prévention et de contrôle de la criminalité dans la nouvelle situation, ainsi que la Stratégie nationale de prévention et de contrôle de la criminalité pour la période 2016 – 2025, orientations d'ici 2030.



Le 28 janvier 2022, le ministère de l'Information et de la Communication a publié le Plan 299 pour améliorer les capacités de supervision, d'inspection, de traitement des violations administratives, de prévention et de lutte contre les violations de la loi et la cybercriminalité.

Le Plan 299 vise également à sensibiliser les agences, organisations et particuliers à la prévention et à la lutte contre les infractions à la loi et la cybercriminalité.

En outre, le ministère de l'Information et de la Communication a assigné des tâches spécifiques à chaque agence. Son Département de la sécurité de l'information présidera et coordonnera les activités de réponse aux incidents de sécurité informatique à l'échelle nationale.

Photo d'illustration: Shutterstock





Dans le cadre du Plan 299, le Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC) est tenu de renforcer la gestion des noms de domaines, la coordination dans le traitement des violations, et de fournir des informations sur les noms de domaines aux autorités...



En termes d'indice mondial de cybersécurité, en 2021, selon le classement de l'Union internationale des télécommunications (UIT), le Vietnam s'est hissé à la 25e place parmi les 194 pays et territoires de la liste. Il a été classé 7e en Asie-Pacifique et 4e en Asie du Sud-Est. -VNA