Des passagers à l'aéroport international de Nôi Bài, Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AACV) vient de publier un plan de prévention et de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon par voie aérienne en 2023.

Elle demande aux unités concernées de continuer à renforcer l'inspection et la supervision pour prévenir, détecter rapidement et traiter la contrebande et le transport illégal de marchandises par voie aérienne.

Les unités sont invitées à renforcer la supervision dans les endroits sensibles tels que les points de contrôle de la sûreté aérienne, les zones de services pour les bagages et le fret, la zone de réparation et d'entretien des aéronefs, la zone de rassemblement des objets et ustensiles de repas servis à bord des avions, afin de détecter et de traiter en temps opportun les cas de contrebande ou de transport illégal de marchandises par voie aérienne.

La Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) et l'aéroport international de Vân Dôn doivent collaborer étroitement avec les organes compétents pour fournir des connaissances et compétences anti-contrebande, les méthodes pour reconnaître les marchandises contrefaites, aux forces chargées de la sécurité aérienne.

Les compagnies aériennes doivent contrôler régulièrement les équipages pendant leur service. -VNA