Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et l’ancien président de la République Nguyên Minh Triêt ont exprimé leurs condoléances à la suite de la disparition du héros des forces armées populaires Kostas Sarantiris Nguyên Van Lâp.

Kostas Sarantiris Nguyên Van Lâp dans les rangs de l’armée populaire du Vietnam (à gauche) et durant ses vieux jours. Photo : Idcommunism.com



Le même jour, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh, le ministre de la Défense Phan Van Giang, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam Nguyên Phuong Nga ont envoyé des messages de condoléances à la famille du défunt.

Né en 1927 d’une famille ouvrière au nord de la Grèce, Kostas Sarantiris, de nom vietnamien Nguyên Van Lâp, un témoin de l’histoire, un soldat de l’Oncle Hô, le seul étranger à être sacré héros des forces armées populaires du Vietnam, est décédé dans la soirée du 25 juin, heure du Vietnam, à son domicile à Athènes, en Grèce, à l’âge de 94 ans.

Il a joint les rangs des Viêt Minh où il a été honoré de devenir soldat de l’Oncle Hô. Il s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l’État pour ses exploits militaires et ses contributions à l’œuvre d’édification du socialisme dans le Nord après 1954 et au développement des relations d’amitié entre le Vietnam et la Grèce.

En 2010, il a acquiert la nationalité vietnamienne en vertu d'une décision signée par le président Nguyên Minh Triêt. Il s’est vu décerner l’Ordre de l’amitié par le président de l’époque Nguyên Minh Triêt en janvier 2011, le titre de héros des forces armées populaire par le président de l’époque Truong Tân Sang en 2013.

L’ambassadeur du Vietnam en Grèce, Lê Hông Truong, ainsi que des cadres et employés de l’ambassade assisteront aux obsèques du héros des forces armées populaires Kostas Sarantiris Nguyên Van Lâp, prévues le 29 juin 2021. – VNA