La délégation vietnamienne aux Olympiades internationales de physique 2019. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les cinq élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales de physique (IPhO) 2019 ont été tous médaillés, décrochant trois médailles d’or, et deux d’argent, a annoncé dimanche 14 juillet le ministère de l’Education et de la Formation.

Les médaillés d’or sont Trân Xuân Tung du lycée d’excellence Hanoi-Amsterdam, Nguyên Xuân Ung du lycée d’excellence des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoi, et Nguyên Khanh Linh du lycée d’excellence Lam Son dans la province de Thanh Hoa (Centre).

Lê Viêt Hoang du lycée d’excellence Biên Hoà dans la province de Hà Nam (Nord) et Trinh Duy Hiêu du lycée d’excellence Bac Giang dans la province de Bac Giang (Nord) ont remporté chacun une médaille d’argent.



Les 50es IPhO ont réuni du 7 au 15 juillet en Israël 360 élèves venus de 78 pays et territoires. Avec trois médailles d’or et deux médailles d’argent, le Vietnam s’est classé au 4e, derrière la Chine, la République de Corée et la Russie.



Lors de l’édition 2018, la délégation vietnamienne avait remporté deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze. –VNA