Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu lundi 26 octobre des représentants d’agences des Nations unies et d’organisations internationales qui ont soutenu les victimes des inondations dans le Centre du pays.

Des organisations internationales, dont le PNUD, l'UNICEF et la BAD, ont fourni aux victimes des inondations vietnamiennes près de 3 millions de dollars. Photo: VNA

Parmi les invités figuraient Andrew Jeffries, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam; Rana Flowers, représentante de l’UNICEF et de la FAO au Vietnam; et Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam.Selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, des organisations internationales, dont le PNUD, l’UNICEF et la BAD, ont fourni aux victimes des inondations vietnamiennes près de 3 millions de dollars.Lors de la rencontre, les représentants des organisations se sont engagés à accompagner le gouvernement vietnamien en appelant à un soutien international pour les efforts d’intervention en cas de catastrophe.Rana Flowers a déclaré que l’agence avait levé 160.000 dollars en financement d’urgence pour l’eau potable, l’hygiène personnelle, l’hygiène environnementale, les soins de santé, la nutrition et l’éducation.Notant le succès d’un programme visant à construire 3.200 maisons en dur dans les régions vulnérables aux inondations, Caitlin Wiesen a déclaré que le PNUD continuera à travailler avec le Fonds vert pour le climat et la BAD pour mettre en œuvre des programmes similaires d’une valeur de 30 millions de dollarsq pour aider les Vietnamiens à faire face aux catastrophes naturelles.Andrew Jeffries a quant à lui déclaré que la BAD envisageait un programme de soutien de 3 millions de dollars après une rapide enquête sur les dommages et les besoins de secours dans le Centre du Vietnam.Pour sa part, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a remercié les organisations internationales pour leur soutien, affirmant que cela avait aidé le Vietnam à faire face aux pertes majeures causées par les inondations.Le dirigeant vietnamien a souligné que ce soutien aide également le pays à renforcer sa capacité à faire face aux catastrophes naturelles et à normaliser rapidement la vie et les moyens de subsistance des personnes sinistrées.Il a noté qu’en plus des secours d’urgence, les organisations internationales devraient coopérer avec les ministères, les agences et les autorités locales pour développer des programmes de soutien à long terme bien conçus.Alors que les pluies et les inondations devraient persister, le vice-Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien ferait de son mieux pour aider la population à surmonter les difficultés, tout en appelant à une assistance continue des organisations internationales afin que la vie locale puisse rapidement revenir à la normale. – VNA